Gouden Draak moet mensen met een speciale app naar Den Bosch lokken

Hij stond jarenlang op een hoge sokkel bij het station in Den Bosch. Nu sokkel, reliëf en de teksten worden gerestaureerd, staat de Gouden Draak vuur te spuwen op het plein voor het Noordbrabants Museum. Je kunt de draak nu echter ook op andere plekken bewonderen met een speciale app, die bedoeld is om meer mensen naar de stad te lokken.

"Door de vele foto's die in de loop der jaren van hem genomen zijn, is de draak ijdel geworden", zo luidt de tekst van de app. "Als influencer van het drakenrijk wil hij maar wat graag met iedereen op de foto. Breek het gouden drakenei op het Stationsplein of bij het museum en wordt een echte drakentemmer. Je kunt de Gouden Draak dan overal mee naartoe nemen en met hem op de foto."