Coronanieuws: 15 patiënten op de intensive cares, laagste aantal sinds begin maart

De corona-app CoronaMelder moet per 1 september worden gelanceerd. Voor die tijd worden tests uitgevoerd. In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

Peter de Bekker & Ron Vorstermans Geschreven door

De belangrijkste onderwerpen:

De corona-app CoronaMelder moet per 1 september worden gelanceerd.

Het aantal werklozen in Nederland is in juni aanzienlijk gestegen: 74.000 meer dan in mei, meldt het CBS.

In Brabant zijn sinds vorige week dinsdag 57 nieuwe coronabesmettingen gemeld, zo blijkt uit de wekelijkse RIVM-cijfers.

17.59

De kermis in Dongen gaat tóch niet door. Aanvankelijk werd de kermis verplaatst, van juli naar augustus om meer voorbereidingstijd te hebben. Maar gezien de maatregelen die nodig zijn om de kermist in tijden van corona op een veilige en gezonde manier te organiseren, is het voor de exploitanten financieel niet meer haalbaar, zo zegt de gemeente nu. Dus is er dit jaar toch geen kermis.

17.36

Coronapatiënten krijgen tijdelijk paramedische zorg zoals fysiotherapie vergoed vanuit hun basisverzekering. Het gaat om mensen die herstellen van ernstige klachten die zij opliepen door een besmetting met het coronavirus. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) heeft besloten deze herstelzorg per heden en onder voorwaarden op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering.

17.35

De stekker kan uit de app CoronaMelder als de coronacrisis voorbij is. Dat stelt Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij BNR. De app wordt op 1 september landelijk ingevoerd. De app moet het makkelijker maken om contactonderzoek te doen, om verdere coronabesmettingen te voorkomen.

17.25

De horecabranche stapt naar de rechter om de Nederlandse overheid te dwingen de coronamaatregelen in de horeca te versoepelen. Daarover heeft brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een kort geding tegen de Staat aangespannen. KHN wil zo snel mogelijk versoepelingen, in het bijzonder als het gaat om het aantal mensen dat binnen anderhalve meter van elkaar aan een tafel mag zitten.

17.20

Een man moet vijf weken de cel in, omdat hij op 3 april in zijn woonplaats Bergen op Zoom onder meer een agent een kopstoot gaf én in het gezicht spuugde. Hij werd ook veroordeeld, omdat hij een ander slachtoffer met de dood heeft bedreigd. Volgens de politierechter in Breda kon niet worden bewezen dat de 36-jarige dader ‘corona, corona’ heeft geroepen, waarvan hij wel was beschuldigd. Een deel van de straf heeft hij al in voorarrest uitgezeten.

17.15

Mensen van buiten de EU en het Schengengebied die een relatie hebben met een Nederlander mogen vanaf 27 juli weer naar Nederland reizen. Dat meldt de NOS. Op dit moment geldt voor inwoners van de meeste landen buiten Europa een inreisverbod vanwege de coronapandemie, maar het kabinet gaat nu een uitzondering maken voor geliefden.

17.00

Op de intensive cares liggen 15 mensen met het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds begin maart. Op 4 en 5 juli telden de ic's nog 18 mensen met het virus.

16.20

De kermis in Riel gaat door, al is het in aangepaste vorm. Vanwege de coronamaatregelen is de opstelling van de attracties ruimer dan anders en zijn er geen randactiviteiten, zo laat de gemeente Goirle weten, waar Riel onder valt. Wethouder Johan Swaans van Evenementen: “Ik ben blij dat we een kermis kunnen organiseren voor de Rielenaren.

Samen met de kermisexploitanten bereiden we een veilig evenement voor. Natuurlijk vraagt dat ook verantwoordelijkheid van de bezoekers. Het zal er een beetje anders aan toe gaan dan anders. Ook omdat er naast de kermisattracties geen andere activiteiten kunnen zijn. Maar nadat veel evenementen zijn afgelast vanwege corona, kijken velen uit naar een gezellige dorpskermis.” De kermis in Riel is van 19 tot en met 22 september.

14.50

De geleidelijke opheffing van reisbeperkingen in Europa heeft nog niet tot een sterk herstel van de luchtvaart geleid. Europese luchthavens zijn dan ook somberder over het herstel, meldt brancheorganisatie ACI Europe. Waar ze er aanvankelijk op rekenden dat de passagiersaantallen in 2023 weer op het niveau van voor de coronacrisis zouden zijn, verwachten ze dit nu pas in 2024.

12.49

De corona-app CoronaMelder moet per 1 september worden gelanceerd. Uit een tijdlijn die het ministerie van Volksgezondheid heeft gepubliceerd, blijkt dat de voorgenomen landelijke introductie op die datum staat gepland. Voor die tijd worden tests uitgevoerd. Vanaf 1 september is de app niet alleen landelijk beschikbaar, maar wordt die ook door de GGD'en ondersteund. De app moet helpen met het bron- en contactonderzoek naar mensen die in contact zijn geweest met mensen die het virus hebben.

10.56

In Nederland is het dragen van mondkapjes enkel verplicht in het openbaar vervoer, maar Frankrijk voert vanaf komende week de plicht in om mondkapjes te dragen in afgesloten openbare ruimten. Dit zei premier Jean Castex. Eerder deze week sprak president Emmanuel Macron van een mondjeskapjesplicht vanaf 1 augustus. Castex zei dat hij het idee had dat het beter is er niet mee te wachten en dat de plicht daarom vanaf volgende week gaat gelden.

08.03

"In de eerste maanden van de coronacrisis nam het aantal WW-uitkeringen in Brabant relatief sterk toe. Eind juni 2020 daalde het aantal WW-uitkeringen echter licht, vergeleken met de vorige maand", aldus het UWV in een persbericht. Eind juni 2020 telde Brabant 44.800 WW-uitkeringen, maar in mei 2020 waren dat er 45.400. Dat is een lichte daling van één procent.

07.33

Coronapatiënten die niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, lijken moeizamer te herstellen dan de opgenomen patiënten. Dat zeggen longartsen in een enquête van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) . Zij zien op dit moment in de polikliniek veel ex-coronapatiënten met ademhalingsproblemen en vermoeidheid.

06.42

Het aantal werklozen in Nederland is in juni met 74.000 gestegen tot een totaal van 404.000. Daarmee had 4,3 procent van de beroepsbevolking geen werk, meldt het CBS. Het werkloosheidscijfer is daarmee aanzienlijk gestegen ten opzichte van mei, toen nog 3,6 procent van de beroepsbevolking zonder werk zat. Vooral onder jongeren slaat de crisis toe. In de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar steeg de werkloosheid van 9,7 procent tot 10,7 procent.

04.00

Er bestaat een fundamenteel verband tussen de coronacrisis en de vleesindustrie en dat wordt vaak over het hoofd gezien. Het Food & Pandemics Report van stichting ProVeg die streeft naar een vegetarische maatschappij. Ze roept op tot spoedige hervorming van het wereldwijde voedselsysteem om toekomstige ziekte-uitbraken te voorkomen.

01.59

Nederland krijgt de komende maanden te maken met een golf aan reorganisaties en ontslagen. Het is daarbij onontkoombaar dat de werkloosheid snel oploopt. Politiek, werkgevers en vakbonden zetten in op een derde steunpakket waarbij meer ingezet wordt op omscholing. Dat zeggen economen, vakbonden en branches in De Telegraaf.