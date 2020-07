Zeldzame gorillababy geboren in de Beekse Bergen

Zo schattig. vergroot

Beschuit met muisjes in Safaripark Beekse Bergen. Woensdag is er een gorilla geboren. Het is de tweede keer ooit dat het safaripark een gorillajong mag verwelkomen. Wat het extra bijzonder maakt is dat het een westelijke laaglandgorilla is, een zeer ernstig bedreigde diersoort.

Beekse Bergen zegt dat het goed gaat met moeder en de kleine. Het is nog onbekend of het een jongen of een meisje is.

Beelden van het pasgeboren gorillajonkie:

"Het jong is rond half negen 's ochtends geboren", vertelt hoofd dierenverzorging Kris Jansen van het Safaripark: “Zoals in de natuur kwam de kleine in de groep ter wereld. Vooral het jongste vrouwtje van de groep vond het erg interessant, maar liet moeder en jong met rust."

De eerste tekenen zijn goed, aldus Jansen. "Moeder was rustig tijdens de bevalling, ze houdt het jong goed vast en heeft het goed schoongemaakt. Het geslacht is nog niet bekend, aangezien we het jong nog niet van dichtbij hebben kunnen bekijken.”

De geboorte betekent de tweede babygorilla ooit in het Safaripark. Na 8,5 maand is moeder Tuena bevallen van haar eerste kind. De vader van het jong is de 13-jarige Komale. Hij wordt voor de tweede keer vader, nadat eerder Mies ter wereld kwam. Mies is het eerste jong ooit dat geboren werd in het wildlifepark in Hilvarenbeek en krijgt nu dus gezelschap van een halfbroertje of -zusje.

Moedergorilla met haar zojuist geboren jong (foto: Safaripark Beekse Bergen).

Safaripark Beekse Bergen werkt mee aan het fokprogramma van de westelijke laaglandgorilla. In totaal zitten er ruim 400 gorilla’s in dat programma. De gorillagroep in het Safaripark waar het jong is geboren bestaat vanaf nu uit Komale, Kisiwa, Mies, N’washi, Tuena en haar jong.

De westelijke laaglandgorilla komt vooral voor in de tropische regenwouden in het centrale gebied van Afrika en eet bijna alleen maar planten: per dag zo’n 20 tot 30 kilo. Deze gorillasoort wordt gemiddeld 40 jaar oud. Het gewicht van deze mensaap is rond de 85 kilo bij een vrouwtje en ongeveer 190 kilo bij een mannetje.

Het zojuist geboren kleintje wordt gekoesterd (foto: Safaripark Beekse Bergen).

De westelijke laaglandgorilla wordt ernstig bedreigd. Dit komt vooral omdat de regenwouden waar deze soort leeft worden gekapt voor de houthandel en het aanleggen van coltanmijnen.

Uit deze mijnen wordt coltan gehaald, een erts dat als grondstof wordt gebruikt bij de productie van mobiele telefoons en laptops. Coltan is goed te recyclen en gebruikte mobiele telefoons kunnen dan ook bij Safaripark Beekse Bergen ingeleverd worden om op die manier het leefgebied van de gorilla te helpen beschermen.

In totaal leven er zo'n 60 gorilla’s in Nederlandse dierentuinen.