Nieuwe Stint mag voorlopig de weg nog niet op

De nieuwe versie van de Stint mag de komende tijd nog niet de weg op. Er zijn nog te veel vragen over de veiligheid. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft meer tijd nodig voor een second opinion. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

De oude Stint mag niet meer rijden na het fatale spoorongeluk in Oss twee jaar geleden. De Nederlandse fabrikant heeft daarom een nieuwe versie van de elektrische bolderkar ontwikkeld. Voordat wordt besloten of de nieuwe Stint de weg op mag, wil het ministerie meer informatie van de SWOV. De fabrikant van de Stint is hier inmiddels over ingelicht, schrijft de minister.