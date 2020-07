Automobilist probeert ramen van seinende auto met stalen pijp in te slaan

De Van Konijnenburgweg in Bergen op Zoom (foto: Google Streetview). vergroot

Een 27-jarige man uit Bergen op Zoom heeft donderdagochtend geprobeerd de ruiten van een auto in te slaan met een stalen pijp. Dat gebeurde op de Bongaertsweg in Bergen op Zoom. De bestuurder van die auto, een 57-jarige man uit Borssele, had met groot licht geseind omdat de andere auto door rood reed.

De Zeeuw stond op de Van Konijnenburgweg te wachten voor het verkeerslicht en seinde omdat hij de actie gevaarlijk vond. Toen hij groen kreeg en weer doorreed, ging de andere bestuurder achter hem aan.

Op de Bongaertsweg kwam het tot een confrontatie. De verdachte stapte uit en bedreigde de Zeeuw. Ook werd er geduwd en getrokken, maar de Zeeuw kon wegrijden. Bij het volgende verkeerslicht stapte de verdachte weer uit en begon hij met een stalen pijp tegen de ruiten van de auto van het slachtoffer te slaan.

Filmen

Agenten, die intussen waren gewaarschuwd, hebben de verdachte aangehouden. Getuigen hebben gefilmd wat er gebeurde. Deze beelden zijn overgedragen aan de politie.