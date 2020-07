Automobilist woest na terechtwijzing en probeert ramen van seinende auto met stalen pijp in te slaan

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 27-jarige man uit Bergen op Zoom heeft donderdagochtend op de Bongaertsweg in zijn woonplaats de ruiten van een auto proberen in te slaan met een soort stalen pijp. De bestuurder van die auto - een 57-jarige man uit Borssele - had met groot licht geseind naar de auto waarin de 27-jarige man als bijrijder zat.

Aanleiding voor het seinen was het feit dat de bestuurder van die auto op de Van Konijnenburgweg een rood verkeerslicht negeerde. De 57-jarige man uit de gemeente Borssele stond voor datzelfde verkeerslicht te wachten en vond de actie van die automobilist heel gevaarlijk.

Duwen en trekken

Vrijwel meteen hierna sprong het licht op groen en kon de 57-jarige man doorrijden. De bestuurder van de auto naar wie hij geseind had, ging vervolgens achter hem aan en maakte erg agressieve gebaren naar de Zeeuw.

Op de Bongaertsweg kwam het tot een confrontatie tussen de bijrijder van die auto en de Zeeuw. De Zeeuw werd bedreigd en er werd geduwd en getrokken. De Zeeuw reed daarna door. Maar toen hij moest wachten voor een volgend verkeerslicht stopte de achtervolgende auto weer achter hem. Weer stapte de bijrijder uit. Dit keer begon hij met de stalen pijp ruiten op de auto van het slachtoffer te slaan.

Filmen

Agenten, die intussen waren gewaarschuwd, hebben de 27-jarige man uit Bergen op Zoom aangehouden. Getuigen hebben gefilmd wat er gebeurde. Deze beelden zijn overgedragen aan de politie.