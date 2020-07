Huijbregts Groep gaat afgebrande loods pas herbouwen als oorzaak duidelijk is

De brand bij Huijbregts in Helmond (foto: Pim Verkoelen/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Bijna een maand na de grote brand draait het Helmondse bedrijf Huijbregts Groep weer op volle toeren. "Onze productie heeft niet stilgelegen", zegt directeur Frans Huijbregts. "Maar zo lang we niet zeker weten hoe we kunnen voorkomen dat zo'n brand opnieuw uitbreekt, beginnen we niet met de bouw van een nieuw pand."

Huijbregts maakt kruiden en smaakstoffen voor voedselproducenten. De brand in juni bleef beperkt tot één loods door de manier waarop er gebouwd is. 'Compartimentering' noemt Frans Huijbregts dat. Daarmee bedoelt hij dat tussen de verschillende hallen veel ruimte is gelaten, zodat een eventuele brand niet kan overslaan. "Dat heeft goed gewerkt."

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog, laat hij weten. "Dat kan nog wel maanden duren. Voor ons is de uitkomst belangrijk. Het is bepalend voor de brandwerende maatregelen die we bij herbouw zullen nemen."

Brandwerende maatregelen

Kort na de brand was Frans Huijbregts er nog van overtuigd dat er binnen vijf tot zeven weken weer een nieuw pand zou staan. "Dat roep je in het heetst van de strijd. De gemeente en de aannemer stonden klaar, dus we hadden snel kunnen gaan bouwen. Maar daar hebben we van afgezien omdat we zeker willen weten hoe we zo'n brand kunnen voorkomen." Hij verwacht nu dat het bedrijf in mei volgend jaar een nieuw pand in gebruik kan nemen.

Om de productiecapaciteit op gang te houden maakt het Helmondse bedrijf nu haast met de afbouw van een nieuwe fabriek die in Spanje wordt gebouwd. "Door de coronacrisis heeft dat vertraging opgelopen, maar we gaan er nu van uit dat we daar eind van dit jaar kunnen beginnen." De nieuwe fabriek staat in Massanes, tussen Girona en Barcelona. Er gaan honderd mensen werken.

Beelden van de brand van vorige maand:

