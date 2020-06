Zoete kruidige rook na verwoestende bedrijfsbrand Helmond: 'Dit is de best ruikende brand ooit'

Foto: Collin Beijk Foto: Collin Beijk Foto: Collin Beijk Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Collin Beijk

Een smeulende berg verwrongen staal, dat is wat er over is van de loods van Huijbregts Groep in Helmond na de zeer grote brand die er donderdagavond woedde. En je ruikt het ook. Geen indringende rooklucht zoals normaal, maar een zoete kruidige geur, afkomstig van de kruiden en specerijen die in de loods lagen opgeslagen. "Dit is de best ruikende brand ooit", reageert een brandweerman.

De brandweer is vrijdagochtend nog steeds bezig met nablussen van de brand, hoewel het sein brand meester al om tien uur donderdagavond werd gegeven. De brand zorgde voor veel roet en rook. Omwonden kregen 's avonds via een NL-Alert te horen dat ze uit de rook moesten blijven.

Met twee graafmachines worden de rokende puinhopen uit elkaar getrokken, zodat de brandweer de laatste brandhaardjes kan blussen. Vanaf een hoogwerker bekijken de brandweerlieden waar het precies nog brandt. Ook een tankautospuit is aanwezig op het terrein aan de Vossenbeemd.

Bij Huijbregts worden voedingsstoffen tot poeder gemengd voor voedselproducenten. Er werken 220 mensen. De loods met daarin vijf productielijnen is helemaal verwoest en zal worden gesloopt. Een naastgelegen loods kon worden gespaard.

Frans Huijbregts, directeur van het familiebedrijf, bekijkt de smeulende resten van een afstandje. Zijn zoon is de hele nacht in de weer geweest toen het pand in lichterlaaie stond, hij is net naar huis gegaan om wat slaap in te halen.

'We kunnen gewoon doordraaien'

"Het is een dubbel gevoel", zegt Huijbregts. "Enerzijds is het natuurlijk verschrikkelijk dat er niets meer over is van de loods, maar tegelijkertijd zijn we trots dat we het bedrijf zo hebben gebouwd dat we nu gewoon door kunnen draaien." In totaal zijn er zestig productielijnen, verspreid over het hele complex.

"We hopen dat we binnen een week alles weer op voorraad hebben, dan kunnen we verder", aldus de directeur. Hij gaat vrijdag nog om tafel zitten met een architect en een bouwkundige. Het streven is dat er binnen vijf tot zeven weken een gloednieuw pand verrijst.

'Serieuze waterschade door regenval'

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. "Alles is zo heet geworden dat het nog maar de vraag is of we dat nog kunnen achterhalen", aldus de directeur. "Wel was hier woensdag serieuze waterschade, veroorzaakt door de flinke regenval. Mogelijk heeft de brand hier mee te maken, maar het blijft gissen."

