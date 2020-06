Zeer grote brand verwoest deel van pand Huijbregts Groep in Helmond

Wachten op privacy instellingen... Foto: Pim Verkoelen/SQ Vision Mediaprodukties foto: Dave van Hattem foto: Pim Verkoelen/SQ Vision foto: Pim Verkoelen/SQ Vision Foto: Jessica van der Palen Foto: Miranda Brosens Volgende Vorige vergroot 1/7 Grote brand bij Huijbregts Foodgroup in Helmond

Een zeer grote brand heeft donderdagavond een deel van het pand van Huijbregts Groep aan de Vossenbeemd in Helmond verwoest. In de loods lagen voedselproducten opgeslagen, zoals olie, suiker en kruiden. Rond tien uur werd het sein brandmeester gegeven, waarna de brandweer nog enkele uren bezig was met nablussen.

Collin Beijk & Janneke Bosch Geschreven door

Op het moment van de brand was er niemand in het pand aanwezig. Niemand raakte gewond.

In Helmond werd eerder op de avond een NL-Alert verstuurd, waarin werd gewaarschuwd om uit de rook te blijven. Bij de brand kwam niet alleen veel rook, maar ook veel roet vrij, aldus een woordvoerder.

De eerste melding van de brand kwam rond zeven uur 's avonds. Woordvoerder Thijs Verheul vertelde dat er bij de eerste meldingen sprake was van kleine explosies. Het is nog niet duidelijk wat die ontploffingen zou hebben veroorzaakt.

Al snel schaalde de brandweer op naar een grote en zeer grote brand. Er kwamen acht blusvoertuigen en drie hoogwerkers naar het terrein om de brand te bestrijden. Ook waren er drie watervoertuigen. Volgens de woordvoerder heeft dat helpen voorkomen dat het vuur over kon slaan naar aan naastgelegen loods en is de brand beperkt gebleven tot deze ene loods.

De brandweer verwacht niet dat er chemische stoffen vrij zouden komen bij de brand, maar heeft wel metingen uitgevoerd om dat te bevestigen. Ook vloog er een helikopter boven het terrein om de situatie in kaart te brengen.

De brand was in de wijde omgeving te zien. Dikke zwarte rookwolken stegen op het pand van Huijbregts.

