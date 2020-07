Sven (22) maakt goochelmatjes voor de grote goochelaars van de wereld

De goochelmatjes van Sven van de Vorstenbosch gaan de wereld over vergroot

Wat nu als jouw idolen van over de hele wereld jouw product gebruiken? Dat klinkt als een heel mooie droom. Die droom is uitgekomen voor de 22-jarige Sven van de Vorstenbosch uit Heeswijk-Dinther. Hij maakt goochelmatjes die heel veel bekende goochelaars van over de hele wereld gebruiken. Sven maakt ze zelf en heeft er al honderden verkocht.

De goochelmat is vooral handig met kaarttrucs. “Het is een soort onderlegger van velours waardoor je kaarttrucs net allemaal wat makkelijker en soepeler verlopen”, legt Sven uit. Daar maakt hij zelf de matjes. De appel valt trouwens niet ver van de boom, want zijn ouders zijn meubelstoffeerders. Hij is ooit begonnen met hun restpartijen.

Sven maakt de goochelmatjes in zijn winkel in Veghel

Sven is zelf professioneel goochelaar en hij heeft sinds kort een goochelwinkel in Veghel. Hij droomde al langer van een eigen winkel. Niet alleen als werkplaats voor het maken van zijn matjes,, maar ook om goocheltrucs te verkopen. Hij heeft de derde winkel in Nederland die zich helemaal richt op goocheltrucs.

Een kijkje in de winkel van Sven:

De matjes worden gekocht door de echte profs. “De mensen die echt leven van het goochelen. Het zijn de mensen waar ik altijd tegen op kijk, zoals Michael Vincent en Joshua Jay”, zegt Sven. “Ja, het zegt je misschien niks, maar dat zijn echt de goochelaars voor goochelaars. Dit is echt boven verwachting.”

“Een tijdje terug werd ik gebeld door Harapan Ong. Dat is een goochelaar uit Singapore”, vertelt de goochelaar. “Zijn boek over goochelen is een klassieker. Die belt mij op om te zeggen dat hij zijn mat ontvangen heeft en hem mooi vindt. Dat was wel heel bijzonder dat hij me wakker belde om te zeggen dat hij mijn matje heeft ontvangen.”