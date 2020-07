Bloedprikbende: vrouw moet 2,5 jaar de cel in

Een 21-jarige vrouw uit Ede heeft donderdag 2,5 jaar celstraf gekregen omdat ze verschillende bejaarden heeft opgelicht. Ze deed zich voor als thuiszorgmedewerker die bloed kwam prikken. In Eindhoven werd een 90-jarige man slachtoffer. Door de manier van oplichten werden de daders bekend als 'de bloedprikbende'.

De vrouw belde in oktober vorig jaar aan bij woningen van ouderen. Nadat ze de slachtoffers in hun vingers had geprikt, vertelde ze dat hun bloedwaarden niet in orde waren en liet ze de slachtoffers vervolgens met hun pinpas betalen voor medicijnen. Zo kreeg ze hun pincodes en pinpassen en daarmee pinde ze duizenden euro's.