Villa Pardoes weer open: Jolanda en haar gezin kunnen even op adem komen

Het gezin van Jolanda en Brian in Villa Pardoes. (foto: Leon Hagedoorn)

Villa Pardoes in Kaatsheuvel is weer open. De plek waar gezinnen met een ernstig ziek kind even op adem kunnen komen, moest in coronatijd ook dicht. Geluk bij een ongeluk: er was net een renovatie gepland en die is nu klaar.

Een van de eerste gezinnen die in het gerenoveerde Villa Pardoes terecht kunnen, is dat van Jolanda en Brian. Met hun vier kinderen Frederique (6), Rosalie en Olivier (tweeling van 5) en Isabelle (2) kunnen ze even op adem komen.

Olivier heeft een hersentumor. "Die hebben ze met een operatie kunnen verwijderen", legt Jolanda uit. "Dat is heel erg goed gegaan. Olivier kan in feite alles. Alleen conditie en kracht is voor hem nog een probleem."

Omdat er uitzaaiingen waren in Oliviers hoofd en ruggenmerg. Daarvoor wordt hij behandeld met chemotherapie. "Het lijkt erop dat de chemo goed aanslaat. We hopen dat we, als we half augustus een scan krijgen, hiermee klaar zijn."

Een ontzettend spannende tijd dus voor het hele gezin. Daarom kunnen ze deze week met zijn allen een beetje op adem komen in Villa Pardoes.

Jolanda en haar gezin over hun tijd in Villa Pardoes:

Na de renovatie zijn er twaalf in plaats van acht kamers beschikbaar. Een lang gekoesterde wens van Villa Pardoes, want er was altijd een wachtlijst. Een van de gerenoveerde kamers is '1001 nacht'.

De gerenoveerde kamer '1001 nacht' in Villa Pardoes (foto: Leon Hagedoorn).

De kamers waren vroeger een beetje donker, dus is er in het dak een groot raam gemaakt voor meer lichtinval.

Kinderslaapkamer met krokodil van anderhalve meter (foto: Leon Hagedoorn).

In ieder appartement ligt in de slaapkamer een grote, opblaasbare krokodil van precies anderhalve meter. Een handig hulpmiddel voor de kinderen. Zo weten ze precies hoeveel afstand ouders moeten houden.

Door een groot raam in het dak heeft ieder huisje nu meer lichtinval (foto: Leon Hagedoorn).

Voordat Villa Pardoes weer open kon, moest de organisatie zeker weten dat het voor de kinderen veilig was. Directeur Peter Persoon ging niet over één nacht ijs: "Ik heb goed advies ingewonnen bij de leden van onze medische commissie. Daarin zitten zeven kinderartsen die meegedacht hebben over hoe we dit het beste kunnen doen."

Alle coronamaatregelen zijn zo verwerkt, dat de gasten er zo min mogelijk last van hebben. Voor Jolanda en haar gezin is corona eigenlijk geen issue: "Vanwege Olivier zijn lage weerstand zijn wij gewend om hem niet mee te nemen naar grote groepen. Wij zijn daar altijd al wel wat terughoudender in. Maar hier in de villa merk je dat er alles aan wordt gedaan om zo veilig mogelijk met elkaar om te gaan."