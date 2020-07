Historische Hondekop moet over drie jaar weer rondrijden: 'Wie helpt er mee?'

De Hondekop Beneluxtrein was dertig jaar lang een vertrouwd beeld op het West-Brabantse spoor (Foto: Erik Peeters) vergroot

Gezocht: extra handjes voor het opknappen van een trein. Niet zomaar een trein, maar de vermaarde blauwe Hondekop met gele strepen. Het iconische treinstel dat passagiers vervoerde van Amsterdam naar Brussel, was dertig jaar lang een vertrouwd gezicht op het West-Brabantse spoor. Nu wordt het enige overgebleven exemplaar van de Benelux-Hondekop gerestaureerd in Roosendaal.

In de werktent achter het station wordt ieder weekend volop gewerkt om het oude treinstel uit 1957 op te knappen. Revisieleider Ronald Nijman van de Stichting Hondekop is er van begin af aan nauw bij betrokken. Ieder weekend reist hij samen met zijn vrouw van zijn woonplaats Deventer naar Roosendaal om te klussen aan de trein.

Wachten op privacy instellingen...

“We kunnen samen op de bank gaan zitten maar daar hebben we geen zin in. Ik kan het geen hobby meer noemen. Dit is een passie geworden en ik kan ook niet meer zonder", vertelt Ronald enthousiast. "We hebben een gezellige club. De koffie staat altijd klaar en daarom kost het ook geen moeite.”

"Iedereen is welkom, zelf mensen die willen schoonmaken.”

Het treinstel is sinds 2017 in het bezit van de Stichting Hondekop. De bedoeling is dus om de trein weer rijdend krijgen. Ronald kan een aantal extra vrijwilligers goed kunnen gebruiken. “Hoe meer mensen we erbij krijgen, hoe sneller het werk gaat. Technisch of niet technisch dat maakt niet uit. Iedereen is welkom, zelf mensen die willen schoonmaken.”

De Benelux-Hondekop heeft een aparte elektrische installatie die nodig is om zowel op de Nederlandse als Belgische spoorrails te kunnen rijden.“Hij moet over kunnen schakelen van 1500 naar 3000 volt. Dat is nog een moeilijk punt voor ons. Het zou daarom mooi zijn als er zich een elektromonteur meldt”, vertelt Ronald.

De vrijwilligers steken elk weekend de handen uit de mouwen in de werktent (foto: Erik Peeters). vergroot

De trein wordt over paar maanden gezandstraald. Daarna wordt hij helemaal opnieuw opgebouwd. Dat is volgens de revisieleider een heel precies werkje. “We hebben geen reservematerialen dus soms moeten we onderdelen opnieuw maken omdat ze helemaal weggeroest zijn. Ook doordeweeks zijn we continu bezig met spullen te zoeken die we kunnen gebruiken.”

"Zie je de gigantische glimlach op mijn gezicht?”

De treinfanaat glundert bij de gedachte dat de luxe internationale trein straks weer over het spoor zoeft: “We streven ernaar om over drie jaar een rit te maken door Nederland en België. Maar als we meer mensen hebben, kunnen we hem misschien over twee jaar al af hebben. Zie je de gigantische glimlach op mijn gezicht?”

De vrijwilligers kunnen extra hulp goed gebruiken (foto: Erik Peeters). vergroot