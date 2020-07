Vijf gewonden bij ongeval op parkeerplaats langs de A4, auto botste op vrachtwagen

Vijf inzittenden van een Belgische auto zijn donderdagnacht gewond geraakt bij een ongeval op een parkeerplaats langs de A4 bij Ossendrecht. De wagen botste tegen een stilstaande vrachtwagen. De bestuurder van de auto raakte zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde rond halftwee net over de grens met België richting Bergen op Zoom. De vrachtwagen stond kort na de afrit langs de weg geparkeerd. Door nog onbekende oorzaak klapte de auto achterop de trailer van de truck.

De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De parkeerplaats was enige tijd afgesloten voor onderzoek door de politie. De Belgische auto is in beslag genomen.