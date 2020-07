Tegenvaller voor NAC Breda: aanvoerder Arno Verschueren vertrekt

Een forse aderlating voor NAC: middenvelder Arno Verschueren verlaat de Bredase club. Hij gaat naar de Belgische tweedeklasser Lommel SK. Verschueren was voor de coronacrisis de aanvoerder van NAC, de ploeg die komend seizoen wil promoveren naar de Eredivisie.

Arno Verschueren (23) had nog een contract voor een jaar in Breda. Lommel betaalt daarom ook een afkoopsom, het bedrag is niet bekend gemaakt. De Belg kwam in 2016 van Westerlo naar NAC. In 2017 promoveerde hij met NAC naar de Eredivisie. Hij speelde 116 wedstrijden voor die club.