Tilburg kan kermis deels sluiten bij te grote drukte: 'Dan kunnen nieuwe bezoekers er niet meer bij'

Door de coronacrisis zijn er extra veiligheidsmaatregelen en veel minder attracties dan normaal op de Tilburgse kermis, die vrijdagmiddag opende voor publiek. Als het te druk wordt, heeft de gemeente de optie om de pleinen te sluiten, zegt kermiswethouder Rolph Dols in gesprek met Omroep Brabant.

"We werken met vier pleinen", zegt Dols. "Als de pleinen vol zijn kunnen nieuwe bezoekers er niet meer bij. We hebben dus filters ingesteld die we open of dicht kunnen draaien. We hebben daarnaast allerlei looproutes bedacht zodat de mensen niet te dicht bij elkaar in de buurt komen. En er rijdt een treintje naar een van de pleinen die verderop ligt."