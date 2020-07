Herdenking van de MH17-ramp, vandaag precies zes jaar geleden: kijk hier LIVE

Acht vriendinnen lezen een gedicht voor tijdens de herdenking, vorig jaar, van de MH17-ramp . (Foto: ANP / Frank van Beek) vergroot

De herdenking van de vliegramp met de MH17, vandaag precies zes jaar geleden, vindt dit jaar door de coronacrisis in aangepaste vorm plaats. Nabestaanden komen niet bij elkaar in het herinneringspark in Vijfhuizen (gemeente Haarlemmermeer). De herdenking is deze keer digitaal te volgen. Omroep Brabant zendt de herdenking vanaf 14.00 uur uit via een livestream op de website en in de app.

Sandra Kagie Geschreven door

Volg hier de herdenking:

Wachten op privacy instellingen...

In het herinneringspark zijn de bestuursleden van Stichting Vliegramp MH17. Zij komen samen bij het monument, waar voorzitter Piet Ploeg een toespraak zal houden. De andere bestuursleden lezen daarna de namen van de slachtoffers voor.

Een zware taak, ook voor Anton Kotte uit Eindhoven. Hij leest voor het eerst de namen van de slachtoffers voor. Daar zitten ook de namen van Kottes omgekomen zoon Oscar, schoondochter Miranda en kleinzoon Remco Kotte tussen.

Een jaar geleden woonden naar schatting 1200 mensen de herdenking in Vijfhuizen bij.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, onder wie vijftig Brabanders, kwamen om het leven.