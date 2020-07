Zes jaar na de ramp met vlucht MH17: 'Vanaf dat moment is mijn leven compleet omgeslagen'

De boom van de familie De Roo (foto: Ferenc Triki). Joop de Roo, vader van Joyce, kwam om bij de vliegramp Oscar, Miranda en Remco Kotte Astrid en haar vriend Bart Lambregts Volgende Vorige vergroot 1/4 De boom van de familie De Roo (foto: Ferenc Triki).

17 Juli 2014. De dag waarop vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Vrijdag precies zes jaar geleden. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder hen vijftig Brabanders. Vanwege de coronamaatregelen zal de herdenking anders dan anders zijn.

Bij het nationaal monument in Vijfhuizen zal dit jaar geen gezamenlijke herdenking plaatsvinden. In plaats daarvan zal het bestuur van Stichting Vliegramp MH17 bij het monument in het herdenkingsbos, de namen van alle slachtoffers voorlezen. De NOS zendt dit online uit. De herdenking is vanaf twee uur ook live te volgen via de website en app van Omroep Brabant.

Anton Kotte is nabestaande en zit in het bestuur van de stichting. Hij leest voor het eerst de namen van de slachtoffers voor. "De situatie is heel bizar. Ik sta in een haast leeg amfitheater in totaal bijna honderd namen van slachtoffers voor te lezen."

'We staan er alleen voor'

Daar zitten ook de namen van Kottes omgekomen zoon Oscar, schoondochter Miranda en kleinzoon Remco Kotte tussen. Een zware taak voor Anton, die enkele maanden geleden ook zijn vrouw verloor. ''We staan er vandaag alleen voor. We kunnen niets delen of troost vinden bij andere nabestaanden. Dat maakt deze herdenking extra zwaar.''

Het zwaarste moment blijft voor hem etenstijd, zes uur 's avonds op 17 juli. "Ik weet het nog goed. We hadden net gebarbecued, ik open de nieuwsapp op de tablet en ineens zie ik dat er een vliegtuig is neergehaald. Vanaf dat moment is mijn leven compleet omgeslagen. Ik denk niet dat ik dat nog ooit kwijtraak."

Bomen wel toegankelijk

De ceremonie is besloten maar het herdenkingsbos is wel gewoon toegankelijk. Daarom gaan Bart en Jeanne Hornikx uit Goirle toch naar Vijfhuizen vandaag. Ze verloren bij de ramp hun enige dochter Astrid en haar vriend Bart Lambregts uit Roosendaal. "We begrijpen dat het dit jaar anders is door corona. Maar we willen juist vandaag heel graag bij de bomen van Astrid en Bart zijn", vertelt Jeanne.

Ze vervolgt: "We gaan er op tijd heen want ‘s avonds hebben we thuis nog een eigen herdenking met familie en vrienden." Het echtpaar gaat bloemen neerleggen bij de bomen en ze ontmoeten er de moeder van Bart en nog wat andere nabestaanden. "We zijn op 17 juli graag samen met lotgenoten zodat we ons verdriet kunnen delen."

Dubbel gevoel

Joyce de Roo uit Helmond volgt de herdenking vanwege de coronamaatregelen vanaf de bank met haar kinderen. Zij moeten haar vader en opa Joop missen. Joyce kan het verlies steeds beter een plekje geven. "Het voelt inmiddels als heel lang geleden.''

Toch kijkt ze met een dubbel gevoel naar de herdenking. ''Aan de ene kant wil je herdenken en herinneren, maar aan de andere kant ben je nu ook heel erg bezig met de rechtszaak en de zoektocht naar de daders. Dat voelt heel raar.''

Ook bloemen bij Eindhovens monument

Aan het einde van de dag worden er ook bloemen gelegd bij het MH17-monument voor de Vliegbasis in Eindhoven. Daarbij zal een delegatie van de Oekraïnse ambassade aanwezig zijn.