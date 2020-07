Nabestaanden MH17 blij verrast met gang naar Hof: 'Eindelijk actie ondernomen richting Rusland'

Nederland daagt Rusland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vanwege hun rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Brabantse nabestaanden zien de gang naar het Europese Hof als een grote stap.

Nabestaande Anton Kotte uit Eindhoven is blij verrast. ''Dit is heel groot nieuws voor de nabestaanden.'' Kotte verloor zijn zoon Oscar, schoondochter Miranda en kleinzoon Remco. ''Dit is een nieuwe, grote stap. De strafrechtelijke procedures stapelen zich op tegen Rusland. De druk op het land wordt verhoogd.''