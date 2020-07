MH17-nabestaanden wachten af: verdediging mag eigen onderzoek doen op vliegtuigwrak Gilze-Rijen

De reconstructie van de MH17 op vliegbasis Gilze-Rijen vergroot

''Dit komt een eerlijk proces ten goede.'' Nabestaanden Jeanne en Bart Hornikx hoorden de MH17-rechtbank vrijdag de advocaten van een van de verdachten de kans geven om zelf onderzoek te doen op het vliegtuigwrak in Gilze-Rijen. De twee nabestaanden mochten vrijdag voor het eerst het MH17-proces bijwonen bij de rechtbank op Schiphol. "Ik denk niet dat het OM iets te verbergen heeft", vertelt Bart Hornikx.

Het MH17-proces draait om vier verdachten. Een van hen is Oleg Poelatov. Zijn advocaten willen onderzoeken of er andere scenario's mogelijk zijn. De rechter heeft nu ingestemd met dit verzoek. Ook mag de verdediging enkele nieuwe getuigen horen, zoals een bukraketspecialist.

Tijd dat Poelatov gaat praten

Jeanne en Bart Hornikx verloren hun dochter Astrid en haar vriend Bart Lambregts bij de ramp. Ze mochten voor het eerst in de rechtszaal aanwezig zijn.

Het was voor hen een spannende dag. “Er is best veel gezegd en beslist”, vindt Jeanne Hornikx. “Er zijn een paar dingen toegezegd aan de verdediging maar ook heel veel niet. Het wordt tijd dat Poelatov zelf een keer wat gaan zeggen over zijn aandeel.”

Ze doelt daarmee op het besluit van de rechtbank om veel andere verzoeken van Poelatovs advocaten af te wijzen. Zoals het verhoren van veel getuigen die een ander beeld kunnen schetsen over hoe MH17 is neergehaald. De rechter gaf daarbij aan dat Poelatov zelf nog geen inhoudelijke verklaring over zijn rol heeft afgelegd. En daarmee staat of valt het belang om alternatieve scenario's te onderzoeken.

Ze hebben het kaf van het koren gescheiden

Ook Anton Kotte uit Eindhoven zat weer in de rechtszaal. Hij is bij alle zittingsdagen vanuit zijn rol in het bestuur van de stichting MH17. Kotte verloor zijn zoon Oscar, schoondochter Miranda en kleinzoon Remco. Volgens hem heeft de rechter de druk op de verdediging opgevoerd. “Ze hebben het kaf van het koren gescheiden door heel goed te kijken naar de noodzakelijkheid, de aannemelijkheid en de motivering van de onderzoeksvragen: levert het echt relevante informatie op voor de verdediging?'', aldus Anton Kotte.

De rechtbank ging wel mee in het verzoek van de verdediging om de Amerikaanse satellietbeelden in te kunnen zien. Amerika stelt de lancering van de bukraket te hebben waargenomen maar wil die beelden niet openbaren. “Dat is politiek natuurlijk gevoelig”, stelt Bart Hornikx vast.

“Amerika wil niet in de keuken laten kijken van wat ze allemaal zien en weten.” Maar de rechtbank wil nu toch dat er een nieuwe poging wordt gedaan. Omdat het verzoek bij de Amerikanen voor het vrijgeven van de satellietbeelden alweer vier jaar geleden is.

Laat Rutte en Blok maar een keer op audiëntie gaan bij meneer Trump

Een goede beslissing, vindt ook Anton Kotte. "Nu de rechtszaak is gestart, is de vraag nog noodzakelijk geworden. Deze beelden kunnen alternatieve scenario’s uitsluiten. ”

Volgens Kotte is het tijd om op het hoogste niveau aan te kloppen: “Laat Rutte en Blok maar een keer op audiëntie gaan bij meneer Trump.

Bij de ramp met vlucht MH17 kwamen alle 298 inzittenden om het leven. Onder wie vijftig mensen uit Brabant. Het strafproces gaat op 31 augustus verder.

LEES OOK: