Internetfraudeur gepakt: gestolen gegevens gebruikt voor online aankopen en telefoonabonnementen

Een 21-jarige man uit Den Bosch is opgepakt voor het oplichten van meerdere slachtoffers via internet. De politie heeft het over tien slachtoffers die aangifte hebben gedaan. De man werd dinsdag al aangehouden voor onder meer identiteitsfraude en oplichting, zo meldt de politie vrijdag.

Sandra Kagie Geschreven door

De Bosschenaar misbruikte gegevens van slachtoffers en plaatste bestellingen bij webwinkels, deed aanvragen voor leningen en telefoonabonnementen en reageerde op verkoopadvertenties. Ook wordt hij verdacht van het namaken van de Tikkie-betaalsite om zo slachtoffers geld afhandig te maken. Dat laatste lukte in elk geval één keer, zo laat een politiewoordvoerder weten. Om welk bedrag het hier gaat, maakt ze niet bekend.

Sowieso zegt de politie niks over het bedrag waarvoor slachtoffers door toedoen van de verdachte zijn benadeeld. In februari al werd er aangifte van identiteitsfraude gedaan tegen de verdachte: de man deed zich voor als de mensen van wie hij de gegevens gestolen had. Al snel bleek volgens de politie dat er meer gevallen waren en dat er ook aangiftes tegen de verdachte waren gedaan van internetfraude.

Werkwijze oplichter

Uit onderzoek van de politie naar de verdachte bleek dat hij ervoor zorgde dat er automatisch uit naam van de slachtoffers gereageerd werd op verkoopadvertenties. Hij bouwde een zogenoemde 'bot', een computerprogramma dat automatisch honderden berichten naar verkopers stuurde met de vraag of het product nog te koop was en of ze terug wilden bellen of mailen.

Hierdoor werd een van zijn slachtoffers binnen 48 uur door 1200 mensen benaderd. Een ander slachtoffer ontving in korte tijd zo’n 2000 berichten, telefoontjes en voicemailberichten.

Thuis opgepakt

De verdachte werd dinsdagochtend in zijn huis aangehouden. Na de aanhouding doorzochten agenten en digitale specialisten het huis. De man zit vast voor verder onderzoek.

“Met deze aanhouding laten we zien hoe belangrijk het doen van aangifte van computercriminaliteit is”, zegt de teamleider van het onderzoek van de politie Oost-Brabant. “Online blijven daders vaak anoniem en wanen ze zich onaantastbaar. De pakkans wordt vergroot wanneer we verschillende aangiftes kunnen bundelen, want met die informatie krijgen we een beter beeld van een dader of dadergroep en hun manier van werken.”