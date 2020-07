Wereldprimeur in de maak: vliegende auto strijkt neer op Brabantse snelwegen

De vliegende auto Pal-V. vergroot

Brabant krijgt in augustus mogelijk een opmerkelijke wereldprimeur. Na jaren van voorbereiding gaat dan waarschijnlijk een vliegende auto op de snelwegen rondrijden. Het voertuig met de naam PAL-V wordt in Raamsdonksveer gemaakt en krijgt in augustus de laatste keuring van de RDW. "Dan gaan we echt de echt de weg op en dat doen we in Brabant. Dat is een plechtige belofte", zegt commercieel directeur Marco van den Bosch vol vertrouwen.

Critici wisten het na jaren van hosannaverhalen heel zeker: de vliegende auto, bedacht en ontwikkeld in Raamsdonksveer, zal nooit vliegen. Cynisme vierde hoogtij als het bedrijf PAL-V weer bekend moest maken, dat een deadline niet was gehaald én dat gebeurde de afgelopen jaren meerdere malen. Zo maakte het bedrijf in 2018 bekend dat de eerste vliegende auto's in 2019 uitgeleverd zouden worden om dat later door te schuiven naar het jaar 2021.

"De procedure vreet jaren, maar er is licht aan het einde van de tunnel."

Van den Bosch geeft ruiterlijk toe dat het bedrijf zich heeft verkeken op de instanties, wereldwijd en in Nederland, die vergunningen en licenties toekennen om het rijden en vliegen met de PAL-V mogelijk te maken.

"Dat is een procedure, weten we nu, die jaren vreet. Gemiddeld zo'n elf jaar. Dat hebben we ons niet goed gerealiseerd, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Want de licentie van de RDW, die nodig is om in Nederland de weg op te mogen, komt eraan. Bij alle voorgaande keuringen kregen we groen licht en dat betekent dat we volgende maand de weg op kunnen."

Marco van den Bosch is dolgelukkig dat het nu echt gaat gebeuren:

Van den Bosch verwacht dat de fel oranje auto, met op het dak een ingeklapte rotor, tot veel verbazing en opgetrokken wenkbrauwen zal leiden op de snelweg. "Ik denk wel dat er files gaan ontstaan als we voor het eerst de weg op gaan. Ik zal dan met liefde wuiven naar alle critici die er niet meer in geloofden, maar dat doen we dan wel veilig."

"In april volgend jaar zien de Brabanders ons ook vliegen."

Bij investeerders is het vertrouwen in de vliegende auto nooit verdwenen. De 140 aandeelhouders hebben de afgelopen jaren rond de 60 miljoen euro in het project gestoken, een bedrag dat Van den Bosch ontkent noch bevestigt.

De ontwikkelingen rond de PAL-V lijken na jaren van strubbelingen in een stroomversnelling te zijn geraakt. "In april volgend jaar zien de Brabanders ze ook voor het eerst vliegen. Geen loze belofte: dan zien ze ons ook vliegen."

Economisch gaat het ook goed met de vliegende auto, want er zijn er al honderd van verkocht. De productie van de auto's, de assemblage, is dan ook opgestart in Raamsdonksveer.

De Rijksdienst voor het Wegverkeer wilde vrijdag niet zeggen of de licentie van de vliegende auto inderdaad in augustus geregeld is: "Over keuringen geven wij geen informatie, dat is aan Pal-V zelf", aldus Thérèse de Vroomen van de RDW.