Guusfans zijn onzeker, maar concerten in New York gaan voorlopig nog gewoon door

De twijfel groeit: gaat het concert van Guus door? vergroot

"Waarom is het zo stil rond de jubileumconcerten eind oktober van Guus Meeuwis in New York?", vraagt liefhebber Erick Broere uit Zevenbergen zich bezorgd af. Net als duizenden andere Brabanders heeft hij kaarten, vliegtickets en overnachtingen betaald voor het optreden van Guus. "Maar gaat het allemaal wel door?"

7000 euro kost de reis van Erick richting New York. Hij kocht vijf kaarten voor zijn gezin met drie volwassen kinderen. "Ik heb ook met het hotel lekker uitgepakt omdat we zo ons 40-jarig huwelijk willen vieren. Ik heb alles al betaald. Hier moeten duizenden Brabanders onrustig over zijn. Als ik voor 31 augustus mijn overnachtingen annuleer krijg ik tenminste nog de helft terug, maar ik hoor maar niks."

Erick Broere wil graag snel duidelijkheid over het concert van Guus Meeuwis in NY. vergroot

Het management van Guus zegt dat het ervan uitgaat dat de twee concerten in New York gewoon doorgaan. Guus treedt daar 23 en 24 oktober op om zo zijn 25-jarige artiestenjubileum te vieren. "Guus is op vakantie, dus nu valt daar geen besluit over", zegt manager Alice Willems.

Gewoon optreden

Guus zelf reageerde eerder bij Omroep Brabant luchtig op de vraag of zijn concerten in The Big Apple doorgaan. Ook hij zei toen dat hij ervan uitging dat hij gewoon zou optreden en dat er van dag tot dag bekeken wordt hoe de zaken ervoor staan.

Guusfan Erick is er niet gerust op. "Er komen in de VS dagelijks tienduizenden besmettingen bij. In New York gaat het de goede kant op, maar er zijn daar nog steeds strenge maatregelen. Ze kunnen toch niet 3500 Brabanders die kant op sturen?"

Onzekerheid

Er zijn inderdaad 3500 kaarten voor de twee concerten van Guus verkocht en dat zullen voor een groot deel Brabantse kopers zijn. "Het is de onzekerheid die me opbreekt", zegt Erick.

In de afgelopen maanden is gebleken dat de maatregelen die landen nemen tegen corona soms dagelijks veranderen. Dat verklaart ook waarom er nog geen besluit is genomen over de concerten van Guus in New York. De financiële gevolgen zijn groot zijn en wie draait daar dan voor op?

Deadline

Erick heeft een deadline tot 31 augustus. "Op die dag kan ik mijn hotel nog annuleren en dan ben ik maar de helft kwijt." Het kost hem dan bijna 1500 euro. "Als het hotel gewoon open is, maar KLM vliegt niet naar New York, dan ben ik toch de kosten voor mijn verblijf kwijt", klinkt het wat gespannen.