Iedereen wil kip Coco en geitje Lars wel in huis nemen: 'De mail ontploft bijna'

Geitje Lars en kip Coco zijn de beste vrienden (foto: Imke van de laar). vergroot

Tientallen mensen hebben zich gemeld bij dierenasiel De Doornakker in Eindhoven. Allemaal willen ze kip Coco en geitje Lars een nieuw thuis bieden. Samen, want de diertjes zijn in het asiel de beste vrienden geworden.

Imke van de Laar Geschreven door

Kip Coco werd twee weken geleden gevonden in Veldhoven. Geitje Lars vlak daarna in Best. Toen ze elkaar in het dierenasiel zagen, was het liefde op het eerste gezicht. Lisette Burger van het dierenasiel De Doornakker: "Ja, ze vonden elkaar meteen leuk. Ze zochten elkaar meteen op en inmiddels slapen ze zelfs samen. Want we vinden eitjes van Coco in het nachthok van Lars."

Lars speelt als een geit, dat is wennen voor Coco

De diertjes spelen ook graag samen. Al lijkt Lars soms niet door te hebben dat Coco een kip is en geen geitje. Hij duwt met zijn kleine hoorntjes tegen de kop van Coco. En als de kip even zit uit te rusten op haar stok, wordt ze er door Lars zonder pardon vanaf gegooid. Lisette lachend: "Lars speelt als een geit en dat werkt niet zo goed met kippen. Coco moet daar nog even aan wennen."

Bekijk hier hoe Coco en Lars samen spelen:

Wachten op privacy instellingen...

Unieke vriendschap

Zo'n hechte vriendschap tussen een geit en een kip hebben ze in het Eindhovense asiel nog niet eerder gezien. "Dit is de eerste geit die we sinds jaren hebben. Maar zoiets als dit hebben we tussen kippen en geiten nog nooit meegemaakt."

In de hoop de vrienden niet uit elkaar te hoeven halen, zoekt het asiel een baasje dat zowel Coco als Lars wil adopteren. Lisette: "Natuurlijk zou het voor Lars fijn zijn als hij andere geitenvriendjes heeft. En voor de kip als er bij zijn nieuwe thuis meerdere kippen zijn. Maar als ze samen zo'n plekje kunnen vinden, zou dat wel heel erg leuk zijn."

Beste vriendjes. vergroot

Mailbox loopt over

Donderdagavond zette het asiel het verhaal van Lars en Coco op hun site. Tot Lisette's opluchting wordt er massaal gereageerd. "De mailbox loopt over. We hebben vrijdagochtend al zo'n vijftig reacties gehad. Allemaal mensen die Coco en Lars wel een thuis willen geven. Dus ik denk niet dat we heel veel moeite zullen hebben om een geschikt plekje voor hen te vinden."

LEES OOK: Geitje Lars en kip Coco werden beste vrienden in het asiel en zoeken daarom samen een nieuw baasje