Rogier begint een café terwijl de horeca zucht en steunt onder het coronavirus

Kroegeigenaren hebben het zwaar te verduren tijdens de coronacrisis en kunnen hun hoofd soms maar net boven water houden. Toch heeft dat Rogier Jongeneelen uit Breda er niet van weerhouden om nu zijn eigen café te openen, in Antwerpen nog wel. “Natuurlijk is het spannend hoe het gaat lopen, maar die onzekerheid is er altijd wel.”

Opvallend is het toch zeker wel als je hoort dat iemand in deze tijd een kroeg gaat openen. Rogier kocht in november vorig jaar samen met twee compagnons een café in Antwerpen en begon toen aan een verbouwing die nu bijna klaar is.

“We willen een goede eerste indruk achterlaten op de gasten en dat kun je maar één keer doen.”

“Door de pandemie heeft de verbouwing en daarmee de opening van het café wel wat vertraging opgelopen. Dus we lopen eigenlijk al wat omzet mis. Maar gelukkig hebben we wel verder kunnen bouwen in maart, toen het virus echt uitgebroken was.”

De laatste dagen gaat het juist over het feit dat de kroegeigenaren en restaurants het ongekend zwaar hebben door de gevolgen van het virus. Door de coronaregels van de regering lopen een groot aantal horecaondernemers veel omzet mis. Ook in België moeten horeca-eigenaren zich houden aan bepaalde regels en afstanden.

"De gast is koning, zo moet je het echt zien."

Maar echt bang voor de mogelijke risico’s is Rogier allerminst. “Het is een bijzondere tijd en natuurlijk is het spannend hoe het gaat lopen”, zegt de ondernemer. “De openingsweek is van groot belang. We willen een goede eerste indruk achterlaten op de gasten en dat kun je maar één keer doen.”

Rogier wil met zijn concept het oude cafégevoel terugbrengen bij de gasten. "De gast is koning, zo moet je het echt zien. We bezuinigen daarom ook niet op personeel, want de consument is tegenwoordig veeleisend", zegt Rogier, die zelf ook meermaals zal plaatsnemen achter de (cocktail)bar. "We denken dat we door gastvrijheid en de juiste service op een goede manier uit te dragen, de gasten echt aan ons kunnen binden.”

Rogier gelooft zeker dat het café een succes wordt: "Natuurlijk kun je niet uitsluiten dat dit concept gaat tegenvallen. Wij zijn in ieder geval overtuigd van onze plannen, maar uiteindelijk moet je wel de gasten binnenhalen.”