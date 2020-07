FDF verwacht woensdag geen acties in Brabant: 'Blokkades distributiecentra uit den boze'

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) verwacht tijdens de landelijke actiedag woensdag geen grote protestacties in onze provincie. Dat zegt FDF-voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert. Wel kan er hevige overlast ontstaan op de Brabantse wegen. FDF heeft boeren opgeroepen op de tractor naar het RIVM in Bilthoven te komen om te demonstreren tegen een veevoermaatregel van de overheid.

Eerder werd in heel het land actie gevoerd door boeren vanwege de maatregel. In onze provincie werden onder meer de A2 bij Liempde, het distributiecentrum van Jumbo in Veghel, Eindhoven Airport en het gebouw van Omroep Brabant geblokkeerd.

Er zullen woensdag tractoren de weg op gaan, zegt Van den Oever, maar blokkades verwacht hij niet. Al helemaal niet bij distributiecentra, omdat FDF in gesprek is met brancheorganisatie CBL over een boerenkeurmerk. "We hebben goede gesprekken en goede hoop dat ze onze positie begrijpen", zegt Van den Oever. "Tot die tijd zijn we partners en past een blokkade er niet in."