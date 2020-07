Boeren willen woensdag oprukken naar het RIVM om 'stikstofsjoemelcijfers'

Protesterende boeren in het centrum van Breda. vergroot

De boeren van Farmers Defence Force willen aanstaande woensdag naar het RIVM op hun aangekondigde actiedag. De organisatie roept alle boeren op om die dag naar Bilthoven te gaan, waar het RIVM is gehuisvest. Dat blijkt uit een brief die vrijdagavond onder de actievoerders is verspreid.

De boeren protesteren tegen de veevoermaatregel die minister Schouten aankondigde. Zij wil dat boeren hun koeien minder eiwitrijk voer geven, om zo de uitstoot van stikstof uit mest tegen te gaan. De boeren geven het RIVM de schuld van wat ze noemen 'stikstofsjoemelcijfers'.

Blijf thuis

Eerder liet Farmers Defence Force al weten dat ze tijdens de actiedag hopen op de steun van burgers. Iedereen moet een dag thuisblijven, om op die manier de uitstoot van stikstof te beperken, als het aan de boerenorganisatie ligt. “Ga een dagje thuiswerken, of blijf gewoon een dag thuis als je al vakantie hebt. Dan kunnen we de stikstof reduceren en dat kan Schouten dan mooi inrekenen. Dan hoeven wij ons vee niet ziek te maken”, zo zei Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force eerder deze week.

Dat 'verzoek' zal op de actiedag ook kracht worden bijgezet door de boeren zelf die dan de weg opgaan.

Politie is voorbereid

De politie laat weten op verschillende scenario's voorbereid te zijn en in contact te staan met de demonstranten. Als boeren met hun tractoren op de snelweg gaan rijden, zullen er direct boetes worden uitgedeeld.

RIVM

Een woordvoerder van het RIVM zegt in een reactie: "Wij blijven ons werk doen in het belang van volksgezondheid en milieu. Demonstreren is vrij in Nederland."

