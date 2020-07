Boeren willen dat iedereen thuisblijft op nieuwe landelijke actiedag

Actie bij de Amercentrale (Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Er komt volgende week woensdag weer een landelijke actiedag van de protesterende boeren. Dat bevestigt Farmers Defence Force aan Omroep Brabant. De boeren hopen op de solidariteit van burgers die massaal die dag thuis zouden moeten blijven.

Janneke Bosch Geschreven door

Het idee is dat zoveel mogelijk mensen een dag thuisblijven om zo de stikstofuitstoot te verminderen, legt Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force uit. “Een dagje thuiswerken, dat is de eerste oproep. En dat gaan we ook kracht bijzetten.”

Blijf thuis

“Ga een dagje thuiswerken, of blijf gewoon een dag thuis als je al vakantie hebt. Dan kunnen we de stikstof reduceren en dat kan Schouten dan mooi inrekenen. Dan hoeven wij ons vee niet ziek te maken”, zegt Van Keimpema. De protestactie is gericht tegen de maatregel van minister Schouten om het vee minder eiwitrijk voer te geven. Daarmee moet de uitstoot van stikstof worden teruggedrongen.

De oproep om een dag thuis te werken, geldt overigens niet voor de boeren zelf. “De boeren die komen wel. Sommige mensen hebben wat meer dan een zetje nodig.” Of dat betekent dat er weer blokkades van wegen of bedrijven op de planning staan, wilde Van Keimpema niet zeggen. “Dat brengen we in een later stadium naar buiten.”

Niet onaangekondigd

Maar het zal in ieder geval niet onaangekondigd zijn, zoals de boeren dat de laatste weken deden, belooft ze. “Farmers Defence Force heeft haar acties altijd aangekondigd en we doen het altijd in overleg met de politie.”

Eerder blokkeerden boeren met hun tractors onder meer snelwegen en distributiecentra, ook om te demonstreren tegen de veevoermaatregel van minister Schouten. Farmers Defence Force had de minister een ultimatum gegeven, uiterlijk 21 juli moest de maatregel van tafel zijn. Maar de minister heeft al laten weten dat ze dat ultimatum naast zich neerlegt.

