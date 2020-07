Eerste zomerse dag van juli, alleen West-Brabant blijft achter

Brabant telt haar eerste zomerse dag van juli. De thermometer bij de meetpunten in Gilze-Rijen, Volkel en Eindhoven gaf meer dan 25 graden aan. Alleen West-Brabant haalde de limiet net niet.

In Gilze-Rijen liep het kwik op naar 26.1 graden, in Volkel naar 26.7 graden en in Eindhoven zelfs naar 27.0 graden, zegt weerman Alfred Snoek van Weerplaza tegen Omroep Brabant.

Koude maand

In het voorjaar hadden we regelmatig zomerse dagen, maar in juli wil het nog niet zo lukken. En dat is uitzonderlijk, zegt weerman Snoek. "Over het algemeen was het deze maand vrij koud. Mogelijk volgt morgen nog een zomerse dag en dan is het weer even gedaan. Dat komt in juli zelden voor."