Zeven huizen in Heesch ontruimd vanwege instortingsgevaar: 'Was te gevaarlijk om daar te blijven'

Bewoners mogen hun huizen niet meer in.

Een blok van zeven rijtjeshuizen aan de Biezenloop in Heesch is zaterdagavond ontruimd vanwege instortingsgevaar. Dat gebeurde rond halfacht. Een bewoner had verzekeraar Interpolis gebeld omdat er een krakend geluid in het dak te horen was. Servicemonteur Dennis Govers van bouwbedrijf Berghege (niet de bouwer van de huizen) werd gestuurd om poolshoogte te nemen. Hij schrok van wat hij daar aantrof: "Het was te gevaarlijk om daar te blijven. Ik heb meteen overal aangebeld en gezegd dat mensen hun spullen moesten pakken en moesten vertrekken."

Zondagochtend is te zien dat de daken van minimaal vier van die huizen verzakt zijn. Op de afscheiding tussen de verschillende huizen valt een flink hoogteverschil op. Servicemonteur Govers, die als eerste aankwam in de Biezenloop, geeft aan dat het gaat om scharnierdaken. Schade zoals hier, zag hij niet eerder: 'Dit gebeurt eigenlijk nooit met zulke daken."

Toen Govers gebeld werd vanwege een krakend geluid, was zijn vermoeden dat het zo'n vaart niet liep. "Deze daken kunnen soms wat kraken door bijvoorbeeld het weer. Ik dacht dat er niets aan de hand was. Maar ik schrok ervan, dit was niet gezond."

Verzakking aan het dak is op de afscheiding tussen de huizen zichtbaar (foto: Tonnie Vossen)

'God weet wat er gebeurt'

Bewoners vroegen hem het dak zo goed en kwaad als het ging te verstevigen bij een dakkapel, maar dat weigerde hij. Naar zijn inschatting was de situatie veel te gevaarlijk. "Ik ben niet meer terug naar binnen gegaan. Ik dacht: god weet wat er gebeurt, als ik daar nog aan ga zitten. Ik heb overleg gehad met de experts van de verzekeraar en die gaven ook aan dat ik dat niet moest doen."

Op foto's is een beschadiging aan het dak te zien.

Op advies van de verzekeraar, bellen bewoners de brandweer. Maar volgens Govers kwam die niet, omdat alle bewoners al buiten waren en er dus geen acuut gevaar dreigde. Hij nam vervolgens contact op met de gemeente, die de huizen onbewoonbaar heeft verklaard. De bewoners zochten allemaal een onderkomen bij familie of vrienden. Bewoners van een van de huizen zijn op vakantie, zij zijn wel op de hoogte gebracht.

Schade rechts naast de dakkapel.

Verkocht

Een van de beschadigde rijtjeshuizen is onlangs verkocht, is te zien aan het bordje in de tuin. Uit de verkoopinformatie online, blijkt dat het gaat om huizen uit 2005. Een ander huis staat officieel nog te koop, maar ook die verkoop zou enkele dagen geleden rond zijn gekomen.

Om het huizenblok is een hek geplaatst (amateurfoto).

De gemeente was zondagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.