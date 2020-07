Bewoners ontruimde huizen Heesch mogen voorlopig niet terug, gemeente start onderzoek

Wachten op privacy instellingen... Bekijks bij de onbewoonbare huizen zondagochtend. Volgende Vorige vergroot 1/2 Bewoners ontruimde huizen Heesch mogen voorlopig niet terug

De gemeente Bernheze start een onderzoek naar de situatie in de Biezenloop in Heesch. Zeven huizen moesten daar zaterdagavond acuut ontruimd worden, omdat de daken waren verzakt. Woordvoerder Ingrid Glaap geeft aan dat maandag contact wordt gezocht met de verantwoordelijk aannemer. Ook zal een constructeur van een externe partij de schade gaan bekijken en het gevaar in kaart gaan brengen.

Woordvoerder Ingrid Glaap: "We willen weten wat hier aan de hand is en dit uitpluizen. De veiligheid van onze inwoners is onze grootste prioriteit.' De bewoners mogen voorlopig dan ook niet terug. Zij zijn allemaal opgevangen door familie. Zondagmiddag mogen ze heel even hun huis binnen om wat persoonlijke spullen te pakken.

'Krakend geluid in het dak'

Het balletje kwam zaterdag aan het begin van de avond aan het rollen, toen de bewoners van een van de huizen contact opnam met de verzekeraar, omdat een krakend geluid klonk in het dak. Ook zou er een harde knal geklonken hebben. Een servicemonteur werd gestuurd om poolshoogte te nemen. Hij oordeelde direct dat de situatie erg gevaarlijk was, vertelde hij zondagochtend tegen Omroep Brabant. "Ik heb meteen overal aangebeld en gezegd dat mensen hun spullen moesten pakken en moesten vertrekken."

Op advies van de verzekeraar, belden bewoners de brandweer. Maar volgens Govers kwam die niet, omdat alle bewoners al buiten waren en er dus geen acuut gevaar dreigde. Hij nam vervolgens contact op met de gemeente.

Direct ontruimd

Daar kwam zaterdagavond rond kwart voor negen de melding van instortingsgevaar binnen, vertelt Glaap namens de gemeente. "Een inspecteur van Bouw en Toezicht is gaan kijken en constateerde dat ook. Daarop zijn de huizen geëvacueerd." De bewoners van vijf huizen waren aanwezig. Van een ander huis kwamen de bewoners al snel thuis, maar de bewoners van het laatste huis waren op vakantie. Zij zijn wel op de hoogte gesteld.

"Wat de oorzaak is, dat kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Maar dat gaan we uiteraard onderzoeken met een team dat we daarvoor samenstellen."

Hoeveel mensen er precies wonen in het blok ontruimde huizen, kon de gemeente zondag niet zeggen. In sommige huizen wonen gezinnen, in anderen alleenstaanden. De huizen werden opgeleverd in 2004 en 2005. De gemeente kon zondag nog geen antwoord geven op de vraag of er in dezelfde periode door de betrokken aannemer meer huizen in de wijk gebouwd zijn met dergelijke scharnierdaken.