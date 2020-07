Echtgenote van vermiste Bert de Laat uit Made doet emotionele oproep: 'Kom naar huis'

Wachten op privacy instellingen... Deze foto van Bert de Laat staat op de website van de politie. Volgende Vorige vergroot 1/2 Bert de Laat uit Made is nog niet gevonden

De familie van de vermiste Bert de Laat uit Made heeft zondag opnieuw een emotionele oproep gedaan om naar huis te komen. De 69-jarige man is dinsdagavond vertrokken in zijn kleine witte elektrische Mitsubishi en is niet meer thuisgekomen. Voor de camera van Omroep Brabant doet zijn zichtbaar aangeslagen echtgenote Adri Broeders een oproep: "Ik wil zo graag dat je naar huis komt."

De vermissing leidt tot veel onzekerheid bij de familie. "We hebben geen enkel aanknopingspunt. Ik weet niet waar we moeten zoeken. Het duurt te lang. Misschien is hij wel in het water gereden", zegt Adri.

Bert wordt sinds dinsdag vermist. "Er waren drie kleinkinderen op bezoek. Misschien is het hem allemaal te druk geworden", vertelt zijn echtgenote. Bert pakte zijn auto en ging een rondje rijden, iets wat hij vaker deed. "Via de polders reed hij dan naar Moerdijk of Den Hout", zegt schoonzoon Jeroen Ligtvoet. Voor de familie was het dan ook geen vreemde actie dat hij plotseling weg was.

Schoonzoon Jeroen deed zaterdag ook al een oproep om naar huis te komen. Hij deed dat namens de rest van de familie, maar met name namens de zes kleinkinderen: "Ze missen je." Op woensdag sloeg de familie alarm bij de politie. Sindsdien is er een zoektocht naar de vermiste Bert.