Rechter over zaak doodgestoken Rik van de Rakt: 'Het zal een zwaar traject worden'

Het had maandag de eerste keer moeten worden dat Abdallah A. voor de rechter zou staan. De man van 26 uit Soedan wordt ervan verdacht dat hij op 19 april de 18-jarige Rik van de Rakt in Oss heeft doodgestoken. Opzettelijk, zo zei de officier van Justitie bij de eerste zitting in deze zaak in de rechtbank in Den Bosch.

De verdachte wilde niet komen. Niet in de rechtszaal, maar ook niet via een videoverbinding. De afstandsverklaring, zoals dat heet, kwam binnen toen de rechter al bijna klaar was met zijn vragen.

De ouders van Rik waren er wel. Samen met Rik zijn zus en halfbroer. De familie is vastberaden om niets in de zaak rond de dood van hun zoon en broer te missen. Ook als dat betekent dat ze voor krap tien minuten in de rechtszaal naar Den Bosch moeten afreizen.

Wachten op drie belangrijke stukken

Veel viel er niet te zeggen. Er wordt nog gewacht op drie belangrijke processtukken. Allereerst een onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) naar de rugzak van Rik. Het Openbaar Ministerie wil weten of er op de rugzak bloed van de verdachte is gevonden.

Dan moet er nog een persoonlijkheidsonderzoek worden afgerond. Dat onderzoek wordt niet gedaan in de psychiatrische observatiekliniek Pieter Baan Centrum in Utrecht. Door de coronamaatregelen zou het OM daar veel te lang op moeten wachten. En daarna staat er nog een laatste verhoor op de planning.

Deelneming betuigen

Nog geen kwartier na de aanvang van de zaak kon de familie de zaal alweer verlaten. De rechter zei het als volgt: "De rechtbank realiseert zich dat dit hele traject een zware wissel op u zal trekken. De rechtbank wil haar deelneming betuigen met het verlies van uw zoon en wil u sterkte wensen bij de verloop van de procedure."

In april werd Rik van de Rakt op straat doodgestoken in Oss. De verdachte, een statushouder uit Soedan, had ernstige psychische problemen. Burgemeester Marieke Moorman van Bernheze bepleitte twee weken geleden nog dat gemeenten meer informatie over de gezondheid van de nieuwkomers moeten krijgen. Nu krijgen gemeenten nauwelijks informatie uit privacy-overwegingen.

De volgende pro-formazitting is op 16 oktober.

