Moeder en stiefvader na doodsteken van Rik door statushouder: ‘Er is iets gruwelijk fout gegaan'

Bloemen bij de plek waar Rik van der Rakt in Oss omkwam (foto: archief). vergroot

De moeder en stiefvader van Rik van de Rakt (18) uit Heesch die op zondagochtend 19 april werd doodgestoken door een Soedanese man (25) waren zaterdagavond te gast in het tv-programma Hollandse Zaken. In het programma werd gesproken over de hulp aan verwarde mensen. Ondanks alle goede wil, gaat het nog regelmatig mis. Ook de man die Rik doodstak was psychisch in de war.

De dood van Rik, iets meer dan twee maanden geleden, begint na een periode van ongeloof in te dalen bij zijn moeder en stiefvader. “Het komt hard aan. Rik was helaas op het verkeerde moment op de verkeerde plaats”, vertelt moeder Ingrid Lourenssen in de uitzending.

Stiefvader Marco van Lent had op de fatale ochtend nog samen met Rik een kop koffie gedronken. “Daarna is hij op z’n fiets naar zijn werk in het verzorgingshuis gegaan om het ontbijt te serveren. Rond half acht word ik gebeld door Rik. Hij zei alleen mijn naam en daarna hoorde ik niets meer. Ik hoorde stemmen op de achtergrond en ben meteen in de auto gesprongen.”

Onderweg naar zijn werk werd Rik neergestoken. Op het kruispunt ziet Marco politie, ambulance en de fiets van Rik. “Toen wist ik genoeg.” Marco rijdt als een speer naar huis om Ingrid wakker te maken.

Het had voorkomen kunnen worden

Rik overlijdt en die middag krijgen de ouders te horen dat het om een misdrijf gaat. Uit onderzoek van de gemeente Bernheze naar de zaak blijkt dat instanties langs elkaar heen werkten en cruciale informatie niet met elkaar is gedeeld. Ook is informatie niet gedeeld vanwege privacy of beroepsgeheim. De algemene conclusie is dat er sprake is van een foutenfestival.

“Het had voorkomen kunnen worden”, zegt Ingrid. “In het azc was het al een keer fout gegaan. Toen had de verdachte behandeld moeten worden. Toch krijgt hij een huis. Er is geen controle. Cruciale informatie wordt niet gedeeld. Er is iets gruwelijk fout gegaan”, vult Marco aan.

Wachten op privacy instellingen...

Het laatste woord in de uitzending is aan moeder Ingrid. “Voor ons is het ontzettend erg. Maar het is ook erg voor de verdachte, die had beschermd moeten worden.”

LEES OOK:

Onderzoek naar huisvesting van asielzoeker die Rik van de Rakt doodstak