'Veel meer huizen op zelfde manier gebouwd als de woningen die werden ontruimd in Heesch'

De verzakking van het dak is te zien op de rand van de huizen. vergroot

Er staan meerdere huizen in Heesch die gelijk zijn aan de huizen waarvan dit weekend het dak is verzakt en die daarna moesten worden ontruimd. Dat zegt de eigenaar van bouwbedrijf Van Peer, dat de woningen zo'n vijftien jaar geleden opleverde. "Zo'n tachtig procent van alle nieuwbouwwoningen in Nederland met hetzelfde soort dak is op deze manier gebouwd."

Eigenaar Van Peer zegt dat het familiebedrijf in de nieuwbouwwijk De Hoef 2 bijna zeventig huizen heeft gebouwd. Van het type waar zaterdagavond het dak inzakte, staan er in totaal zeventien. "Die zijn niet helemaal identiek aan elkaar. Sommigen zijn wat smaller of groter."

'Ik heb een vermoeden'

De aannemer wil verder nog niks zeggen over wat de mogelijke oorzaak is van de verzakking. "Ik heb een vermoeden, maar ik wil niet op de feiten vooruitlopen. De gemeente doet onderzoek en dat wachten wij af."

Van Peer zegt verder niet of andere huizen in de wijk met dezelfde problemen in het dak kampen. Volgens de bouwer is de constructie in het dak hetzelfde als in de meeste nieuwe huizen met een scharnierdak.

Dichtgevouwen aangeleverd

Scharnierdaken worden vaak gebruikt bij prefabwoningen. De daken worden dichtgevouwen aangeleverd en daarna opengevouwen om ze op het huis te plaatsen.

De gemeente Bernheze laat een onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van de verzakking. De bewoners van zeven huizen in het rijtje mogen voorlopig niet terug naar huis.