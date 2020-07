'Een knal en toen bewoog alles', dit is wat de bewoners van de ontruimde huizen in Heesch meemaakten

Wachten op privacy instellingen... Verzakking aan het dak is op de afscheiding tussen de huizen zichtbaar (foto: Tonnie Vossen) Volgende Vorige vergroot 1/2 Bewoners ontruimde huizen Heesch mogen voorlopig niet terug

"We zaten buiten te eten. Ineens hoorden we een harde knal en zagen we alles bewegen." Dat zegt de bewoner van een van de ontruimde huizen aan de Biezenloop in Heesch. Net zoals de bewoners van zes andere huizen in hetzelfde blok aan de Biezenloop, moest hij met zijn gezin zaterdagavond op stel en sprong vertrekken vanwege instortingsgevaar. Het dak van de rijtjeshuizen was ernstig verzakt.

De man woont in het huis dat misschien wel het zwaarst beschadigd is geraakt, in elk geval om te zien. Hij en zijn buren mochten zondagmiddag een half uurtje naar binnen in de huizen die met hekken zijn afgezet.

Die tijd kregen de gedupeerden om hun belangrijkste persoonlijke bezittingen bij elkaar te verzamelen en mee te nemen. Daarna moesten ze weer terug naar de familieleden waar ze onderdak hebben gevonden, want de huizen zijn voorlopig niet bewoonbaar.

De bewoners van de verzakte huizen kregen zondagmiddag een half uur de tijd om hun spullen te pakken.

Onbegrijpelijk

Een vader hielp zijn dochter met het verzamelen van haar spullen. Zij logeert nu bij hem. Hij vertelde aan de verslaggever van Omroep Brabant dat er binnen in het huis van zijn dochter eigenlijk weinig schade te zien is. Geschrokken is ze wel, omdat ze allemaal zo halsoverkop moesten vertrekken. Hij noemde het 'bizar' dat dit gebeurt met relatief nieuwe huizen. Het rijtje is opgeleverd in 2004/2005.

Eerder op zondag gaf een woordvoerder van de gemeente al aan dat de bewoners van vijf huizen thuis waren, toen de ontruiming in gang werd gezet. Bewoners van het zesde huis kwamen er snel aan. De mensen die in het zevende en laatste getroffen huis wonen, bleken op vakantie te zijn. Een vriend van de bewoonster maakte gebruik van het moment waarop de huizen even mochten worden betreden, om ook voor haar spullen te verzamelen. Hij haalde fotoboeken van haar kinderen uit het huis.

Op de beelden is te zien hoe de huizen er zondag bijliggen.

