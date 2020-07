Nog veel vragen bij overval op Bol.com: 'Beveiligers hebben iets serieus meegemaakt'

Foto: Iwan van Dun, SQ Vision. vergroot

Hoe kan het dat meerdere gewapende overvallers urenlang in het distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk waren, zonder dat iemand iets doorhad? Het onderzoek is in volle gang, maar de politie staat nu nog voor een raadsel. “Wij hebben zelf ook meer vragen dan antwoorden”, zegt woordvoerder Eric Passchier.

Rond negen uur zondagochtend drongen de overvallers het distributiecentrum binnen. Ze bedreigden twee beveiligers. De situatie duurde uren. Pas iets voor drie uur konden de slachtoffers alarm slaan, waarna de politie naar het bedrijf spoedde.

Hoewel de overvallers uren binnen waren, spreekt zowel de politie als Bol.com momenteel nog van een overval en niet van een gijzeling. De slachtoffers raakten niet gewond, maar het is duidelijk dat de overval hen niet in de koude kleren is gaan zitten. Passchier: “Die beveiligers hebben iets serieus meegemaakt.”

Daderinformatie

“We kunnen niet veel meer zeggen, omdat veel dingen daderinformatie zijn”, legt Passchier uit. Daarom laat de politie zich niet uit over of de beveiligers bijvoorbeeld zijn vastgebonden en wat voor wapens de overvallers droegen.

Belangrijke vraag is ook waarom niemand iets heeft doorgehad. “We kunnen het niet met zekerheid zeggen, maar het gebouw is heel groot. Als er iets bij de voordeur gebeurt heb je dat in de rest van het pand waarschijnlijk niet in de gaten.”

Het werk in het distributiecentrum is zondag na de overval even stilgelegd. “Op dit moment draait het bedrijf weer”, zegt een woordvoerder van Bol.com. “Er is extra capaciteit ingezet om de opgelopen achterstand in te halen. Klanten zijn per mail geïnformeerd dat hun pakket wellicht vertraging heeft.”

De twee beveiligers zijn door een speciaal team van moederbedrijf Ahold opgevangen.