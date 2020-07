Tienduizenden pakketjes vertraagd door gewapende overval op Bol.com

Bol.com kan tienduizenden pakketjes pas later bezorgen door de gewapende overval op het distributiecentrum in Waalwijk zondagmorgen. Dat laat een woordvoerder van het bedrijf weten.

Volgens de woordvoerder is het nog niet duidelijk wanneer de pakketjes die maandag geleverd zouden worden, wel aankomen. Dat ligt eraan hoe lang het onderzoek van de politie nog loopt. Bol.com heeft consumenten en bedrijven die op een bestelling wachten gemaild en uitgelegd wat de oorzaak van de vertraging is.

Rond negen uur in de ochtend kwamen gewapende overvallers het distributiecentrum binnen. Pas uren later werd er door het personeel alarm geslagen. De operatie van het bedrijf is hierdoor tijdelijk stil komen te liggen.