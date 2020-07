Gezocht: jongeren die een luchtdoelraket willen vasthouden

Anouk met een Stinger luchtdoelraket (foto: Omroep Brabant) vergroot

Het is liefde op het eerste gezicht. Het oog van de 20-jarige Anouk is gevallen op de Fennek, een robuust voertuig dat maandag staat opgesteld op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel. "Dat je zoiets zou mogen besturen, dat lijkt me gewoon heel gaaf." Anouk is afgekomen op de informatiedagen van het Grondgebonden Luchtverdedigingscommando en ze heeft meteen haar sollicitatie de deur uitgedaan.

De eenheid op de kazerne in Vredepeel wil 80 vacatures vervullen met een versneld wervingstraject. "Vooral soldaten en korporaals", zegt majoor Sander Heffelaar. "Dus de mensen die echt met hun laarzen op de grond staan en bijvoorbeeld de voertuigen besturen."

De kazerne houdt deze week informatiedagen. De eenheid hoort bij de landmacht en verdedigt het luchtruim vanaf de grond. Zo beschikt de eenheid bijvoorbeeld over de Patriot-luchtdoelraketten, bekend van de Golfoorlog.

"Dat ik in september gekeurd zou worden en in oktober zou kunnen beginnen, dat is voor mij echt geweldig."

De eenheid wil graag in de regio gaan werven. "Zodat mensen gewoon 's avonds naar huis kunnen", zegt Heffelaar. "Alles in de regio doen is aantrekkelijk en sluit meer aan bij de behoefte van de militair van tegenwoordig." Volgens Heffelaar heeft werving niets te maken met de plannen van de luchtmacht om weer op Vredepeel te gaan vliegen. "Dat staat echt los van elkaar."

Zelfs als Anouk een draagbare Stinger-luchtdoelraket mag vasthouden, lonkt daar nog steeds de Fennek. "Omdat het zo'n machtig groot beest is."

Bekijk hieronder hoe zo'n Stinger-luchtdoelraket er precies uitziet:

De 18-jarige Naduah ziet de Stinger wel zitten. Hij komt uit een militaire familie. "Mijn vader heeft in het leger gezeten en mijn opa loopt nog steeds bij Volkel. Nu ben ik me nog echt aan het oriënteren. Ik zou het liefst infanterie willen doen. Dat is het meest actief. Ik kan niet stilzitten."

"We hebben nu de mogelijkheid om vlotte klappen te maken."

Beiden worden ze aangetrokken door het versnelde traject, waarmee defensie nu experimenteert. "Dat ik in september gekeurd zou worden en in oktober zou kunnen beginnen, dat is voor mij echt geweldig", zegt Anouk. Normaal gesproken duren de trajecten bij defensie veel langer. "We hebben een centrale werving bij defensie", zegt majoor Heffelaar. "En dat is een lang doorlooptraject. Een half tot driekwart jaar is daar niets bij. We hebben nu de mogelijkheid om vlotte klappen te maken."

Het is een onrustige wereld, waar de pandemie voorlopig nog niet is uitgewoed. Volgens Heffelaar is defensie nu juist interessant voor jongeren. "We zijn een essentieel beroep en we moeten er altijd staan."

"Ik denk dat het nu aantrekkelijker is om een vaste baan te hebben bij defensie, met goede arbeidsvoorwaarden, dan dat je in de horeca werkt en de afgelopen maanden minder werk hebt."