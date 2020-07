Buurtbewoners schrikken van ontruiming huizen in Heesch: 'Dit gun je niemand'

De Biezenloop in Heesch. vergroot

Buurtbewoners reageren geschrokken op de ontruiming dit weekend van zeven rijtjeshuizen aan de Biezenloop in Heesch vanwege instortingsgevaar. Sommigen wonen in soortgelijke huizen, maar maken zich voor nu nog geen zorgen dat ook hun huis gevaarlijk is.

Wie een blik werpt op de ontruimde huizen, kan het hoogteverschil tussen de verschillende huizen zien. "De huizen zijn goed ingezakt, je ziet tegels loszitten. De goot is verder naar voren geschoven en regenpijpen zijn losgeraakt. Het lijkt wel alsof de huizen langzaam naar voren zakken", vertelt een buurtbewoner. Hij woont tegenover de ontruimde huizen. "Vorige week zaten we in de tuin en toen zagen we al een rare verzakking op het dak. Toen we dit meldden bij de bewoners, schrokken ze heel erg."

De ingezakte daken trekken veel bekijks. vergroot

'Blij dat iedereen nog leeft'

Een man die een stukje verderop in de straat woont, is vooral opgelucht dat niemand gewond is geraakt. "Ik was op vakantie toen ik allemaal berichtjes kreeg van mensen die vroegen of dit mijn huis was. Ik woon aan de overkant en heb meteen geïnformeerd bij de buren. Het is heel erg voor de bewoners, maar ik ben blij dat iedereen nog leeft", zegt de buurtbewoner.

Hij is wel geschrokken van het aanzicht. "Je ziet dat de daken helemaal zijn ingezakt. Daar word je niet vrolijk van. Nu is het belangrijk om te kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren en de rest van de woningen te controleren om zorgen bij mensen weg te halen."

Bewoners hopen dat alle huizen nu goed gecontroleerd worden:

Een man die even een kijkje komt nemen bij de ingezakte huizen maakt zich wel zorgen over de andere huizen in de buurt. "Tegenwoordig moet alles maar zo snel mogelijk klaar zijn. Ik denk dat er daardoor te weinig controle is op de bouw. Ik vind dat de aannemer en de gemeente verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit had voorkomen kunnen worden."

'Het is een ramp'

"Het is verschrikkelijk. Dit gun je niemand", zegt een vrouw die samen met haar man ook komt kijken naar de huizen. Zelf wonen ze een stukje verderop. "Ik moet niet denken aan alle problemen. Het zal we heel lang duren voordat iedereen terug kan. Het hele dak moet er waarschijnlijk af", zegt de man. Volgens het stel is de hele buurt ontdaan. "Het is een ramp", zegt zijn vrouw.

