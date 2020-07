Nog meer reizigers via Eindhoven Airport blijken besmet te zijn met corona

Vorige week zijn nog eens drie mensen geland op Eindhoven Airport die later besmet bleken met het coronavirus. Dat meldt een woordvoerster van de GGD Brabant-Zuidoost. De drie geïnfecteerden zaten op afzonderlijke vluchten en landden op verschillende dagen.

De reizigers in kwestie lieten zich kort na landing testen bij de GGD, dat een bron- en contactonderzoek is gestart om in kaart te brengen met wie zij in aanraking zijn geweest.