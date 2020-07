Undercoverjournalist: 'Overvallers Bol.com moeten informatie hebben gehad'

Foto links: SQ Vision. Foto rechts: Jeroen van Bergeijk. Medewerkers van Bol.com aan het werk in het distributiecentrum. Archieffoto: Malini Witlox Medewerkers van Bol.com aan het werk in het distributiecentrum. Archieffoto: Malini Witlox Medewerkers van Bol.com aan het werk in het distributiecentrum. Archieffoto: Malini Witlox Het distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk. Archieffoto: Malini Witlox Het distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk. Archieffoto: Malini Witlox Volgende Vorige vergroot 1/6 Foto links: SQ Vision. Foto rechts: Jeroen van Bergeijk.

De overvallers die het gemunt hadden op Bol.com in Waalwijk, moeten geweten hebben hoe het distributiecentrum er van binnen uitzag of informatie over het pand gekregen hebben. Dat zegt journalist Jeroen van Bergeijk, die vijf weken undercover bij een distributiecentrum werkte, om er een boek over te schrijven.

Malini Witlox Geschreven door

Het bedrijf werd zondag overvallen. De overvallers bedreigden twee beveiligers en waren uren binnen, voordat iemand alarm kon slaan.

“In het distributiecentrum wordt zeven dag per week, 24 uur per dag gewerkt”, zegt Van Bergeijk. “Ik kan me niet voorstellen dat je daar urenlang ongestoord rond kunt lopen, ook op zondagochtend is het daar erg druk.”

Strenge beveiliging

Bovendien is de beveiliging er streng. “Je moet de beveiliging vergelijken met die op een vliegveld. Je moet door poortjes en scanners heen. Ik kan me nog herinneren dat ik zelfs geen portemonnee mee naar binnen mocht nemen.”

De producten liggen verder verspreid door het enorme distributiecentrum, dus niet alle dure artikelen liggen bij elkaar. “Airfryers liggen naast de pampers. Orderpickers worden door een computer aangestuurd. Maar als je niet weet waar wat ligt en wat je precies aan het doen bent, dan is het onmogelijk om te vinden wat je zoekt.”

Wisselende teams

Wel werken medewerkers iedere dag in andere teams, waardoor er weinig bekende gezichten zijn, zegt de oud-medewerker. “Een dag van tevoren hoor je hoe laat je moet werken. Er is ieder dag een ander team en werken ook veel arbeidsmigranten.”

Van Bergeijk is heel benieuwd wat er precies is gebeurd. Zo is nog onbekend of de overvallers producten hebben meegenomen.