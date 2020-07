Bejaarde bromfietser wordt mishandeld na woordenwisseling: loopt meerdere botbreuken op

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In Oisterwijk is maandagochtend rond kwart over acht een bejaarde bromfietser mishandeld door een man op de fiets. De twee kregen het mondeling met elkaar aan de stok op het fietspad van de Moergestelseweg. Later kwamen de twee elkaar weer tegen bij de spoorwegovergang. Toen werd de bromfietser mishandeld, waarbij hij botbreuken opliep.

Beiden fietsen volgens de politie in de richting van het centrum van Oisterwijk en het spoor. Na de woordenwisseling reed de bromfietser door tot aan het spoor waar hij moest wachten voor de slagbomen.

De fietser kwam daar aan en stapte af. Hij gaf de bejaarde bromfietser een duw, waarna die op de grond viel met de bromfiets op zich. Daarna mishandelde de fietser hem en reed daarna door in de richting van de supermarkt Nettorama.

Botbreuken

Het slachtoffer bleek flink gewond te zijn en is met meerdere botbreuken naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen die op de Moergestelseweg de fietser en bromfietser gezien hebben.

Ook is de politie op zoek naar twee mannen in een groene bestelbus die de bromfietser geholpen hebben.

Signalement

De verdachte reed op een donkere fiets met kleine wielen, mogelijk een vouwfiets. Het gaat om een jonge blanke man met kort donker haar. Hij had een blauwe trui aan met daaronder mogelijk een wit overhemd. Daaronder had hij een lichtblauwe of grijze broek aan. Hij had een donkere rugzak bij.

Er is een foto gemaakt van hem gemaakt. Als hij zich niet zelf meldt of aangehouden wordt, wil de politie die verspreiden.