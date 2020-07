Vermiste Bert de Laat (69) uit Made: één concrete tip

De politie tast in het duister over de vermiste Bert de Laat (69) uit Made. De familie van Bert deed dit weekend een emotionele oproep bij onder andere Omroep Brabant, maar dat heeft vooralsnog maar één concrete tip opgeleverd, zo meldt de politie.

"We wachten op antwoord," zegt Jeroen, "maar we zijn meer dan hoopvol dat hij er even tussenuit is om tot zichzelf te komen. Het geeft toch nog hoop dat hij ergens verscholen zit. Ik hoop wel dat mensen zich blijven melden. Zolang we niks hebben, is elke tip waardevol."