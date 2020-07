Bewoners ontruimde huizen Heesch voorlopig nog niet naar huis, meer onderzoek nodig naar inzakking

De Biezenloop in Heesch. vergroot

Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners van de ontruimde huizen aan de Biezenloop in Heesch hun woningen weer in mogen. De gemeente Bernheze geeft maandagavond aan dat het nog niet veilig genoeg is om terug te keren. Zeven huizen werden zaterdagavond ontruimd, omdat de daken waren verzakt.

Uit een inspectie door de Omgevingsdienst Nederland maandag blijkt dat de bevestigingsconstructie van de kap op de woningen 'ontoereikend' was, zegt de gemeente in een verklaring. Het is niet duidelijk waardoor die constructie juist zaterdagavond 'in beweging kwam', aldus de gemeente, die stelt dat verder onderzoek nodig is.

De ingezakte daken zijn geen onderdeel van de hoofddraagconstructie van de woningen, zegt de gemeente in een verklaring. Voor de bouwconstructie als geheel vormt de verzakking geen direct gevaar. Maar door het inzakken kunnen delen van het dak naast de woningen terecht komen. Daardoor is het nu nog te gevaarlijk voor de bewoners om terug te keren, zegt de gemeente.

Precieze oorzaak

De gemeente gaat het gesprek aan met alle betrokken partijen en sprak maandag met de bewoners. Voor de tijdelijke opvang van de geëvacueerde bewoners en afhandeling van de schade wijst Bernheze naar de verzekeraars. "Dit is geen verantwoordelijkheid van de gemeente."

Bewoners hopen dat alle huizen nu goed gecontroleerd worden:

Aannemer

De aannemer die de huizen bouwde, zei maandag dat veel nieuwbouwwoningen in Nederland een zelfde soort dak hebben als de zeven woningen in Heesch. Eigenaar Jan van Peer van het gelijknamige bouwbedrijf, dat de woningen zo'n vijftien jaar geleden opleverde, zei dat de typische scharnierkap bij erg veel nieuwbouwwoningen in ons land wordt toegepast.

Van Peer wilde niets zeggen over een mogelijke oorzaak van de verzakking. Hij wacht het onderzoek af van de gemeente. Wel benadrukte hij, dat het werken met scharnierkappen een veilige manier van bouwen is.