Vrees voor nieuwe coronagolf door laksheid: 'Deze pandemie is een slapende tijger'

Versoepelde regels op een terras op de Markt Den Bosch. (Archieffoto: ANP) vergroot

Onrust in West-Brabant nu het aantal coronabesmettingen daar weer flink toeneemt. Mensen leven steeds minder de regels na en lijken terug te gaan naar het 'oude normaal', waarschuwt GGD West-Brabant. En dat is niet zonder gevaar, zegt neuropsycholoog Erik Matser. "Mensen moeten snappen dat de pandemie waar we nu mee te maken hebben een slapende tijger is en dat je daar op je tenen langs moet lopen. En als je 'm wakker maakt, dan komen we in een crisis terecht die nog harder is dan de eerste."

Vooral jongeren steken elkaar aan, op feestjes als ze elkaar knuffelen of omhelzen. Op steeds meer plekken lijkt de anderhalvemeter-regel te zijn vergeten. Volgens Matser is het hard nodig dat de jeugd in hun eigen taal wordt aangesproken over het gevaar van corona.

"Ik heb zelf drie jongvolwassen kinderen en je ziet: ze willen leven, ze willen elkaar ontmoeten. Die hele coronacrisis, het duurt hen te lang", zei Matser dinsdagmorgen in het Omroep Brabant-programma Wakker!

"Tegelijkertijd hebben ze eigenlijk ook genoeg van alle doktoren in witte jassen en politici die erop hameren wat ze moeten doen. Dat verhaal kennen ze nu wel. Om dat nu nog een keer te vertellen, ik denk niet dat daar de oplossing zit. Het verhaal moet komen van een rolmodel van hun eigen leeftijd, iemand met hun eigen taal en beleving."

"Ik ben fucking ziek geworden van die kloteziekte."

Als voorbeeld haalt Matser de drie voetballers van Paris Saint-Germain aan, die besmet bleken te zijn met het coronavirus. "Zo'n speler moet je in hun woorden laten uitleggen wat het is om zo ziek te zijn. Hij kan bijvoorbeeld zeggen: ik ben fucking ziek geworden van die kloteziekte. Ik kan nauwelijks ademhalen, m'n longen zijn naar de knoppen en ik heb hartstikke veel moeite om rondjes te rennen, laat staan voetballen. Dat komt aan bij de jongeren."

Archieffoto: ANP vergroot

Volgens Peter Achterberg, socioloog bij Tilburg University, laten ook volwassenen steeds meer de teugels vieren. "Vorige week was ik bij een tankstation langs de snelweg. Dat was niet te geloven gewoon, zo druk. Ik moest betalen en heb me door die mensenmassa heen geworsteld, maar het was allesbehalve oké."

"Mensen gaan massaal dicht bij elkaar op het terras zitten."

"Ik denk dat we nu in een tijd zitten waarin de zaken wat los zijn gelaten door de autoriteiten en dat velen die ruimte weer gewoon pakken, om een beetje terug te gaan naar het 'oude normaal'", vervolgt Achterberg. "Niet alleen jongeren, maar ook volwassenen."

"Nu de cijfers al wekenlang laag zijn, en iedereen denkt: het gaat wel weer, dan zie je dat mensen zich minder aantrekken van die anderhalvemeter-regel. Tenzij ze zijn doordrongen van de noodzaak."

Matser komt zelf net terug uit Spanje. "Je ziet het daar gewoon weer helemaal fout gaan", zegt hij. "Mensen gaan massaal dicht bij elkaar op het terras zitten, de noodzaak om de regels na te leven lijkt weg te ebben. En je ziet het: Spanje knalt gelijk weer uit elkaar. In Catalonië komen er momenteel duizend gevallen per dag bij. Dat is heel zorgelijk."