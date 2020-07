Boeren parkeren tractoren woensdag niet voor de deur van het RIVM

Archieffoto. vergroot

Actievoerende boeren zullen hun tractoren woensdagmiddag niet parkeren voor de deur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. Ze gaan naar een terrein in Biltse Rading en niet naar een plek die de gemeente De Bilt voorstelde. Dat heeft Mark van den Oever, voorman van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF), dinsdag gezegd.

Ron Vorstermans/ANP Geschreven door

Volgens Van den Oever is er bij het RIVM niet voldoende ruimte voor het uitgebreide actieprogramma dat de boeren in gedachten hebben. "We willen ons netjes gedragen. We hopen wel dat iemand van RIVM woensdag op ons podium met de boeren komt praten, want dat is nog steeds niet gebeurd", zegt hij. De actievoerders vinden dat het RIVM 'stikstofsjoemelcijfers' verspreidt.

Duizenden boeren in De Bilt

De boeren in Brabant trekken er woensdag gezamenlijk op uit. In Noordoost-Brabant verzamelen ze zich in Wanroij, Zeeland en Schaijk. In Hank is ook een opstappunt, voor trekkers en auto's. De andere plekken in de provincie waar actievoerders bij elkaar komen, zijn nog niet bekend.

De boeren verzetten zich tegen een nieuwe maatregel van minister Carola Schouten van Landbouw. Minder eiwit in het voer leidt volgens haar tot minder stikstofuitstoot. Zowel FDF als de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) vindt dit plan onacceptabel.

Ondanks bijna dagelijkse acties bij verschillende bedrijven, Omroep Brabant in Son en de krantendrukkerij in Best is de minister niet van plan haar voornemen terug te draaien. FDF besloot daarop om 22 juli uit te roepen tot ‘woensdag actiedag’. Wat Brabant betreft, betekent dit dat het reguliere verkeer ’s ochtends vroeg veel boeren op de weg kan tegenkomen. De LTO doet overigens niet mee aan de acties.

FDF en boerenorganisatie Agractie verwachten woensdag duizenden boeren in De Bilt. Na woensdag voorzien zij wilde acties op andere plaatsen in het land, totdat de omstreden voermaatregel van minister Schouten van tafel is.

'Levensgevaarlijk en verboden'

Rijkswaterstaat hoopt volgens een zegsman dat de boeren niet met tractoren op de snelweg gaan rijden, want dat is 'levensgevaarlijk en verboden'. Als dat toch gebeurt, moet de politie volgens de wegbeheerder ingrijpen. "Maar het is lastig, want niemand weet wat er precies gaat gebeuren." De gemeente De Bilt overlegt dinsdag nog met politie en veiligheidsregio Utrecht. De politie in Brabant kondigde 7 juli al aan dat ze geen enkele tractor op een snelweg zal tolereren.