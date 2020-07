Boerenacties zorgen woensdagochtend voor drukte op provinciale wegen

De boerenacties lijken woensdag te gaan zorgen voor een drukke ochtendspits op met name de provinciale wegen. Boeren vertrekken rond zes uur 's ochtends om te gaan demonstreren bij het kantoor van het RIVM in Bilthoven. Snelwegen zijn daarbij taboe. De politie heeft eerder gedreigd dat ze van de weg worden gehaald en dat ze een proces-verbaal krijgen.

In Noordoost-Brabant verzamelen boeren zich in Wanroij, Zeeland en Schaijk. Opstappunten in de rest van Brabant zijn nog niet bekend. Het gaat waarschijnlijk om plaatsen als Made en Oirschot. Een woordvoerder van Farmers Defence Force kon hierover maandagmiddag nog geen uitsluitsel geven. Eén ding wist hij wel zeker: "De animo is groot, al moet je dit altijd afwachten." Mogelijk wordt het in de avondspits ook drukker dan normaal.