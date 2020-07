Brand waarbij 16-jarige jongen ernstig gewond raakte is aangestoken

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

De politie gaat ervan uit dat er bij de brand in een hoekwoning aan de Moreelselaan in Eindhoven maandagnacht sprake is van opzet. Bij de brand, die gepaard ging met een explosie, raakte een jongen (16) ernstig gewond.

De jongen zou samen met zijn moeder in het huis wonen, stellen buurtbewoners die het gezin kennen. Hij is volgens hen met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gevlogen.

Afgelopen nacht logeerde ook de dochter in het huis. Volgens bewoners stond het gezin in shock op straat tijdens de brand. Enkel de zoon raakte gewond.

De brand brak rond drie uur uit in de hoekwoning. Buurtbewoners zeggen een luide explosie te hebben gehoord. Toen de brandweer arriveerde was de gevel zwaar beschadigd. De straat lag bezaaid met brokstukken en glas. Ook raakten enkele auto’s beschadigd. De politie doet nog steeds onderzoek naar de brand en roept getuigen op zich te melden.

