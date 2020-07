Man gewond na explosie in huis in Eindhoven, gevel weggeblazen

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Aan de Moreelselaan in Eindhoven is vannacht rond drie uur brand uitgebroken in een hoekwoning. Volgens buurtbewoners ging er een explosie aan de brand vooraf. Zij hoorden een 'flinke knal'. Een man, de bewoner, is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Ron Vorstermans Geschreven door

Toen de brandweer arriveerde lag een deel van de achtergevel uit de woning. De straat lag bezaaid met brokstukken en glas. Ook raakte enkele auto’s beschadigd. De brand trok veel bekijks van omstanders en was later in de nacht geblust. De politie doet onderzoek naar de brand en oorzaak.

Wachten op privacy instellingen...

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Wachten op privacy instellingen...